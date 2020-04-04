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南投清明掃墓 線上追思人數從個位數暴增到上千組
清明節掃墓，為了防範新冠肺炎疫情擴散，南投縣各鄉鎮市納骨塔都規定遊客進入塔內，需配戴口罩、消毒，同時盡量減少人數。南投市的碧山巖寺也取消農曆二、三月的藥師共修會，進入碧山巖寺也要戴口罩、消毒，都是希望減少民眾聚集，降低疫情擴散風險。
為了降低傳染風險，南投縣不少公墓、納骨塔上月就有民眾提前掃墓、祭祖，清明連假雖然也有民眾掃墓，但不像往年人潮擁擠，同時大家也戴上口罩，甚至供桌距離也拉大，避免過度擁擠，減少人群碰觸機會。
南投縣民政處表示，已通知各鄉鎮市公所及納骨塔經營業者，暫停大型祭祀法會，改採小型法會或祭祀儀式和線上祭拜，掃墓祭祖，儘量配戴口罩，在納骨堂內不要停留過久，並與他人保持適當距離。
竹山、水里鎮公所除了要求進入納骨塔一定都要戴口罩，還限制人數希望每家族僅1人進出，或派1名代表進入納骨塔祭拜即可。因為納骨堂空間不大，有的納骨塔業者則將各姓氏祖先牌位移至戶外，方便民眾在戶外祭祀。
名間鄉皇穹陵紀念花園總經理向恒達說，往年清明節推線上追思，使用的民眾只有個位數，但今年多達上千組線上追思，因為不會操作詢問的電話就有數十通。為了防疫，今年納骨堂除了選位和進塔外，都不開放進入，改在戶外祭祀，同樣也會待口罩、量體溫和酒精消毒，今天是清明節人數最多，也不到去年一半，可見民眾大多配合政府防疫，提前掃墓分流，大幅減少人群聚集，祭祖追思同時，也落實防疫。
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