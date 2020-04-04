快訊

直播／北部社區女保全傳染案受關注 指揮中心記者會說明

又是喝咖啡惹禍！ 旅行社主管確診急停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投清明掃墓 線上追思人數從個位數暴增到上千組

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
皇穹陵紀念花園改為戶外法會和祭祖，並推線上追思和提前掃墓，減少民眾聚集風險。圖／讀者提供
皇穹陵紀念花園改為戶外法會和祭祖，並推線上追思和提前掃墓，減少民眾聚集風險。圖／讀者提供

清明節掃墓，為了防範新冠肺炎疫情擴散，南投縣各鄉鎮市納骨塔都規定遊客進入塔內，需配戴口罩、消毒，同時盡量減少人數。南投市的碧山巖寺也取消農曆二、三月的藥師共修會，進入碧山巖寺也要戴口罩、消毒，都是希望減少民眾聚集，降低疫情擴散風險。

為了降低傳染風險，南投縣不少公墓、納骨塔上月就有民眾提前掃墓、祭祖，清明連假雖然也有民眾掃墓，但不像往年人潮擁擠，同時大家也戴上口罩，甚至供桌距離也拉大，避免過度擁擠，減少人群碰觸機會。

南投縣民政處表示，已通知各鄉鎮市公所及納骨塔經營業者，暫停大型祭祀法會，改採小型法會或祭祀儀式和線上祭拜，掃墓祭祖，儘量配戴口罩，在納骨堂內不要停留過久，並與他人保持適當距離。

竹山、水里鎮公所除了要求進入納骨塔一定都要戴口罩，還限制人數希望每家族僅1人進出，或派1名代表進入納骨塔祭拜即可。因為納骨堂空間不大，有的納骨塔業者則將各姓氏祖先牌位移至戶外，方便民眾在戶外祭祀。

名間鄉皇穹陵紀念花園總經理向恒達說，往年清明節推線上追思，使用的民眾只有個位數，但今年多達上千組線上追思，因為不會操作詢問的電話就有數十通。為了防疫，今年納骨堂除了選位和進塔外，都不開放進入，改在戶外祭祀，同樣也會待口罩、量體溫和酒精消毒，今天是清明節人數最多，也不到去年一半，可見民眾大多配合政府防疫，提前掃墓分流，大幅減少人群聚集，祭祖追思同時，也落實防疫。

皇穹陵紀念花園改為戶外法會和祭祖，同時量體溫和消毒、戴口罩，減少感染風險。圖／讀者提供
皇穹陵紀念花園改為戶外法會和祭祖，同時量體溫和消毒、戴口罩，減少感染風險。圖／讀者提供
南投縣清明掃墓納骨堂等室內空間限制人數，減少疫情擴散風險。記者江良誠／攝影
南投縣清明掃墓納骨堂等室內空間限制人數，減少疫情擴散風險。記者江良誠／攝影
南投縣清明掃墓提前分流，人潮不如往年擁擠，減少疫情擴散風險。記者江良誠／攝影
南投縣清明掃墓提前分流，人潮不如往年擁擠，減少疫情擴散風險。記者江良誠／攝影

口罩 清明節 疫情

延伸閱讀

清明節掃墓人潮最尖峰？北市今上午人潮銳減

竹縣新埔劉家千人掃墓不復見 攤販無生意可做

防疫分流掃墓奏效 嘉義最大公墓清明人車大減無火警

中和納骨塔祭拜人潮稀疏 志工：前2周就有民眾來祭祖

相關新聞

影／只賺一張阿中部長榮譽狀 藥師：沒有賺錢也是要做

台中市南屯區德安藥局藥師蕭福村主動請纓，增加代售成人口罩，為此還多聘一名藥師幫忙。蕭福村說，藥師代售口罩是做義工，只領到...

南投清明掃墓 線上追思人數從個位數暴增到上千組

清明節掃墓，為了防範新冠肺炎疫情擴散，南投縣各鄉鎮市納骨塔都規定遊客進入塔內，需配戴口罩、消毒，同時盡量減少人數。南投市...

外國新冠肺炎死亡病例八成是老人 阿伯阿婆一聽戴口罩

長者在廟口、社區小公園聊天可能成為新冠肺炎防疫缺口，彰化縣芳苑鄉四大婦女團體發現阿公、阿婆聊天都不戴口罩，也沒常洗手的習...

南投縣取消垃圾破袋稽查 降低清潔隊員感染新冠風險

新冠肺炎疫情延燒，居家檢疫和隔離者人數暴增，垃圾清理也成一大問題，南投縣為了落實資源回收，垃圾強制破袋稽查，清潔隊員擔心...

彰化品田牧場、歡樂牛排陸續熄燈

新冠肺炎疫情結束仍看不到盡頭，但很多餐廳店等不及了，繼彰化市大型桂都餐廳熄燈後，連知名的王品連鎖企業彰化市中正路品田牧場...

連日降雨中橫便道落石坍方 暫不開放通行

連日降雨，中橫便道今日因落石坍方無法通行，已調度機械清除搶修中，今日上午7時、10時兩個時段不開放通行，中午及下午時段則...

為防疫你OK嗎？彰化清潔隊呼籲「自己垃圾自己丟」

「你願意為我們自行丟入垃圾嗎？」新冠肺炎疫情緊繃，清潔隊員清運垃圾時，往往因相關資訊以及防護不足，成為高風險群，彰化市長...

台中診所自購隔離衣 可重複使用

新冠肺炎疫情增溫，政府配發醫療口罩、N95口罩、防水隔離衣給診所醫師。大台中診所協會理事長、執業小兒科醫師林釗尚建議，防水隔離衣應改為可重複使用，對醫護的防護更大。台中市衛生局長曾梓展說， 考量防水隔離衣在消毒過程可能會受損或消毒不完全，原則上採拋棄式，避免感染風險。

丟口罩有SOP 台中：亂丟最高罰6千

口罩成為民生必備物資，台中市環保局宣導民眾不隨意棄置廢棄口罩，環保局陸續前往重要交通站點張貼「口罩不亂丟」宣導圖卡，傳授正確丟棄SOP。如查獲隨意棄置使用後口罩，依法最高可處6千元罰鍰。若有人亂丟口罩，只要具影片且查證屬實，檢舉人可獲實收罰鍰金額30％獎金。

彰化餐飲業 紛取消供餐、暫停營業

中央流行疫情指揮中心公布社交安全距離，影響餐飲業者營運，彰化縣花壇鄉婚宴餐廳全國麗園大飯店、社頭鄉福井食堂等宣布4月起暫停室內供餐，鹿港鎮彩色王國親子餐廳也宣布6日起暫停營業，待疫情趨緩再恢復。

彰縣考生祈福 改上網求籤

彰化縣已舉辦10年的考生祈福活動，今年因遇新冠肺炎疫情發燒，縣政府取消全部活動儀式，改為建置線上祈福網站，讓家長和考生隔空向神明許願和求籤，不過縣政府已備妥約7000份智慧筆組，仍按計畫贈給前往五大書院及二林仁和宮現場祈福的考生。

大台中歷任19位縣市長 畫像曝光

台中州廳將動工修復，中市府文化局長張大春與秘書處長顏迺倫也開箱「歷屆民選台中縣、市長畫像」。目前原台中縣8幅縣長畫像存放在台中市秘書處，原台中市第1屆到第15屆市長共計11幅畫像仍掛在台中州廳的中正廳，因尚缺前市長胡志強、林佳龍等人的畫像，文化局計畫找國內知名藝術家繪製，留下大台中的歷史。

熱門新聞

居家檢疫4度外出被重罰100萬元 桃園男提訴願盼撤銷

基隆一家4口申請移地檢疫 未獲同意跑台北就醫將開罰

新冠肺炎彰化已17例 印尼返台男子確診治療中

該是台灣人報恩時！神父求救義大利宜蘭市捐款救急

外地遊客湧入花蓮東大門夜市 縣民心驚憂不利防疫

高雄旗山老街人潮爆多 根本無法保持「社交距離」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。