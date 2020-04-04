南投清明掃墓 線上追思人數從個位數暴增到上千組

清明節掃墓，為了防範新冠肺炎疫情擴散，南投縣各鄉鎮市納骨塔都規定遊客進入塔內，需配戴口罩、消毒，同時盡量減少人數。南投市的碧山巖寺也取消農曆二、三月的藥師共修會，進入碧山巖寺也要戴口罩、消毒，都是希望減少民眾聚集，降低疫情擴散風險。

為了降低傳染風險，南投縣不少公墓、納骨塔上月就有民眾提前掃墓、祭祖，清明連假雖然也有民眾掃墓，但不像往年人潮擁擠，同時大家也戴上口罩，甚至供桌距離也拉大，避免過度擁擠，減少人群碰觸機會。

南投縣民政處表示，已通知各鄉鎮市公所及納骨塔經營業者，暫停大型祭祀法會，改採小型法會或祭祀儀式和線上祭拜，掃墓祭祖，儘量配戴口罩，在納骨堂內不要停留過久，並與他人保持適當距離。

竹山、水里鎮公所除了要求進入納骨塔一定都要戴口罩，還限制人數希望每家族僅1人進出，或派1名代表進入納骨塔祭拜即可。因為納骨堂空間不大，有的納骨塔業者則將各姓氏祖先牌位移至戶外，方便民眾在戶外祭祀。