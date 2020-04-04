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又是喝咖啡惹禍！ 旅行社主管確診急停業

清明連假返鄉旅遊潮 中市6旅服中心全面消毒

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市6處旅客服務中心每日定時就櫃台、門把、桌椅及旅客易碰觸的設施進行消毒。圖／台中市觀旅局提供
台中市6處旅客服務中心每日定時就櫃台、門把、桌椅及旅客易碰觸的設施進行消毒。圖／台中市觀旅局提供

防疫無假期！清明連假南來北往的返鄉及旅遊潮，為了防堵疫情，台中市府觀旅局全面加強台中火車站、台中高鐵站、台中國際機場、石岡、大甲鐵砧山及大安濱海等6處旅服中心各項防疫工作，每日定時就櫃台、門把、桌椅及旅客易碰觸的設施進行消毒，其中大甲鐵砧山及大安濱海旅服中心更於連假每日開放時間過後即進行全面消毒，提供遊客安心諮詢。

台中市觀旅局長林筱淇表示，3月底已將各旅客服務中心的諮詢櫃台周圍，以不銹鋼伸縮圍欄區隔遊客及旅服工作人員，保持1公尺以上的諮詢距離；另也於旅服中心入口張貼中、英文標示「若有發燒、咳嗽症狀及未確實戴好口罩者，請勿進入」標語，同時對進入旅服中心遊客測量體溫及噴酒精消毒雙手。清明連假也針對各旅服中心環境及設施每日進行消毒，全面防堵病毒傳播。

林筱淇說，觀旅局轄管的東豐自行車道、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、大坑登山步道等遊客眾多的觀光景點，均張貼最新防疫衛教宣導單，加強落實防疫宣導，各景點公廁洗手台也都備有洗手乳，供遊客清潔雙手，並強力宣導「落實勤洗手」、「避免觸摸眼、口、鼻」等個人衛生行為，進入人多的密閉空間及搭乘鐵公路大眾運輸工具，請戴口罩等自主健康管理。

觀旅局提醒，近日中央流行疫情指揮中心已宣布「社交距離注意事項」，並建議人與人之間，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺的距離，請遊客於防疫期間在室內或戶外景點，務必遵守相關規範，以降低感染與傳播的機會，保護自己也保護他人。

清明連假，為了防堵疫情，台中市府觀旅局全面加強石岡、大甲鐵砧山及大安濱海等6處旅客服務中心各項防疫工作。圖／台中市觀旅局提供
清明連假，為了防堵疫情，台中市府觀旅局全面加強石岡、大甲鐵砧山及大安濱海等6處旅客服務中心各項防疫工作。圖／台中市觀旅局提供
清明連假，為了防堵疫情，台中市府觀旅局全面加強石岡、大甲鐵砧山及大安濱海等6處旅客服務中心各項防疫工作。圖／台中市觀旅局提供
清明連假，為了防堵疫情，台中市府觀旅局全面加強石岡、大甲鐵砧山及大安濱海等6處旅客服務中心各項防疫工作。圖／台中市觀旅局提供

連假 林筱淇 疫情

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