南投縣取消垃圾破袋稽查 降低清潔隊員感染新冠風險

新冠肺炎疫情延燒，居家檢疫和隔離者人數暴增，垃圾清理也成一大問題，南投縣為了落實資源回收，垃圾強制破袋稽查，清潔隊員擔心接觸到檢疫或隔離者的廢棄物，可能遭到感染。南投縣環保局長方信雄說，為了確保清潔隊員安全，已經通知各鄉鎮市不再破袋稽查，並委由專門的環保公司清運檢疫、隔離者的廢棄物落實分流，不讓防疫出現破口。

南投縣因為沒有垃圾焚化爐，只能委外縣市焚化爐處理，目前累積垃圾量超過4萬公噸，但之前發生民眾把可回收物裝在垃圾袋內，導致整車垃圾被外縣市焚化爐拒收，得原車運回南投重新分類，環保局因此要求，垃圾要強制破袋稽查，讓民眾落實資源回收、垃圾減量。

隨著新冠肺炎疫情擴散，南投縣居家檢疫、隔離者人數暴增，最多有一千多人，現在則有500多人，讓清潔隊員在處理垃圾清運，尤其是破袋稽查時，壓力特別大，擔心被感染，連口罩數量都不足，暴露在危險之中。

方信雄說，因為檢疫、隔離者人數增加，對於檢疫隔離者廢棄物，已經委託專門環保公司負責清運，避免和垃圾混雜。但是國內新冠肺炎疫情擴散，廢棄物處理風險相對高，因此，環保局已緊急取消破袋稽查，避免防疫出現破口。

至於清潔隊員防護，醫療口罩被列為戰略物資，得由疫情指揮中心調度，除了請衛生局爭取分配給清潔人員，環保局也購買銀離子口罩送給清潔隊員。雖然垃圾不破袋稽查，仍請民眾要落實分類，垃圾最好由自己丟入垃圾車中，不要拿給清潔隊員，一起保護清潔隊員安全。