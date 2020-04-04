台中捷運綠線增設隔音牆 提前6月底前完成

台中捷運綠線預計年底通車，維護民眾居住、辦公品質，台中市府以市民需求為第一考量，規劃在北屯總站至松竹站、大慶站至烏日站增設隔音牆，交通局長葉昭甫表示，目前已完成軌道兩側吸音版施作，持續進行鋼構立柱、橫梁、金屬沖孔吸音版及透明ＰＣ隔音板作業，進度穩定超前，將提前在6月底完工。

葉昭甫指出，捷運綠線隔音牆原已在2018年完成，配合去年捷運綠線進入密集的跑車測試，皆有依據陸上運輸系統噪音測量方法（NIEA P206）進行24小時的噪音監測，考量捷運沿線周邊的都市發展，並提升民眾生活品質，進而增設隔音牆。

台中捷運綠線隔音牆增設路段，原則採「全罩式隔音牆」型式施作，其中車站前後端擴口之慢速行駛區，及北屯機廠到舊社站之進出場線，因上下行軌道橋梁於此處與未來延伸線立體交錯，致上下行軌橋梁分離，因此設置「直立式隔音牆」。

交通局說明，捷運綠線在規劃設計時已有六大減噪措施，除了隔音牆外，包含全線鋪設長焊鋼軌，消除列車經過時所造成的振動及噪音。配置可動式岔心，利用可移動的岔心組件，經由轉轍器推動岔心靠密左翼軌或右翼軌，使軌距線連續而不會有噪音振動問題產生，轉彎處則設置浮動式道床，利用在承載軌道的道床兩側及下方設置墊片，可發揮車子「避震器」的效果，降低噪音。

另外，電聯車鋼輪採用複合靭性材質的減噪鋼輪，鋼輪旁也設計潤滑噴嘴，當電聯車行經轉彎段時，將自動噴塗潤滑油於輪緣，降低摩擦減少噪音。