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疫情害人不淺 彰化品田牧場、歡樂牛排陸續熄燈

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市中山路歡樂牛排明天是最後一天營業，隨後停業。記者劉明岩／攝影
彰化市中山路歡樂牛排明天是最後一天營業，隨後停業。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎疫情結束仍看不到盡頭，但很多餐廳店等不及了，繼彰化市大型桂都餐廳熄燈後，連知名的王品連鎖企業彰化市中正路品田牧場也以租約4月到底為由，決定停業，另中山路的歡樂牛排明天（5日）最後一天營業後，也隨即拉下鐵門，餐廳最寒冷的冬天到了。

新冠肺炎疫情減低民眾去餐廳消費的意願，衝擊餐廳經營，上月初彰化市中興桂都餐廳即以店租到期為由停業，最近政府為避免群聚傳染，又拋出社交距離規定，室內不得超過1.5公尺，更是壓倒餐廳最後一根稻草，有業者就說，如依此規定，一張圓桌可能就只能坐兩個人，這不是在逼業者走向絕路嗎？

最近除了彰化縣大型婚宴會館全國麗園餐廳暫停供餐外，近日在網路又傳出有20多年歷史的彰化市中山路歡樂牛排館，及王品集團旗下有開了9年的品田牧場彰化市中正店兩家連鎖餐廳，也都要收攤，引起消費者震憾。

歡樂牛排店人員今天確認將營業到明天（5日）為止，隨即停止營業，店裡員工無奈地說：「要另外找工作了」，由於歡樂牛排向來是很多家庭、公司聚餐的場所，也有人懷念那大塊且物廉價美的牛排，有老顧客獲知後，表示會趁著這幾天假日前往消費做為紀念。

品田牧場進彰化時，很轟動，欲前往消費都要預先訂位，而且還要等好久，但近年來的人氣不若以往，但憑著王品連經營招牌，如今卻以店租到4月底為由，將停止營業，店方人員今天上午也表示確認這個訊息。

面對彰化的餐廳一家接著一家關門，造成員工失業，目前只有小吃店及有外送的餐飲店不受影響，甚至生意更好，讓民眾都覺得很感慨。

彰化縣政府勞工處長吳蘭梅表示，會再進一步了解這兩家餐廳停業的情況，以及對員工的資遣或安置等事宜。

彰化市中正路品田牧場以租約4月到底為由，決定停業。記者劉明岩／攝影
彰化市中正路品田牧場以租約4月到底為由，決定停業。記者劉明岩／攝影
彰化市中正路品田牧場以租約4月到底為由，決定停業。記者劉明岩／攝影
彰化市中正路品田牧場以租約4月到底為由，決定停業。記者劉明岩／攝影
彰化市中山路歡樂牛排明天是最後一天營業，隨後停業。記者劉明岩／攝影
彰化市中山路歡樂牛排明天是最後一天營業，隨後停業。記者劉明岩／攝影

新冠肺炎 牧場 疫情

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