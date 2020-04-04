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影／只賺一張阿中部長榮譽狀 藥師：沒有賺錢也是要做

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區德安藥局藥師蕭福村指著藥局牆上由衛福部長陳時中送的感謝狀（右二）說「只賺到一張『阿中部長』的感謝狀！」記者趙容萱／攝影
台中市南屯區德安藥局藥師蕭福村指著藥局牆上由衛福部長陳時中送的感謝狀（右二）說「只賺到一張『阿中部長』的感謝狀！」記者趙容萱／攝影

台中市南屯區德安藥局藥師蕭福村主動請纓，增加代售成人口罩，為此還多聘一名藥師幫忙。蕭福村說，藥師代售口罩是做義工，只領到衛福部長陳時中送的「義務服務、無私奉獻」感謝狀，雖然要「加班」代售，還要分裝口罩、面對民眾諮詢、衛教等，但藥師站在防疫第一線，希望能對於社會有所貢獻，所以他主動請纓，「為地區無條件付出，沒有賺錢也是要做」。

藍福村說，寶山里有六千五百多名居民，就僅他一家健保藥局，自從實名制口罩後，至今每天都是一小時內賣完，可見還是有人沒買到口罩，鄰近文山里有一萬多名居民，也有同樣的現象，口罩很快就賣完，他和隔鄰藥局都配合增量，每天多服務一百人，讓更多人買得到口罩。

藍福村觀察，實名制口罩實施以後，健保藥局都很努力配合這項政策，鄰近有二家藥局是單人藥局，還有多家是夫妻檔藥局，即便是人手不足，甚至要請中國醫藥大學的藥學生幫忙，但藥師們還是努力的投入，沒有因此退出。

藍福村指出，民眾買不到口罩，有的心裡急，火氣都上來，尤其是人手不足的藥局，藥師是義務服務，要處理原本的業務，還要處理實名制口罩讀卡、核對身分，民眾等久了又不能原訂，雙方火氣都上來，易因此發生衝突，很多藥師在藥師的LINE群組大吐苦水，隔天又繼續上工。

台中市南屯區德安藥局藥師蕭福村無償代售實名制口罩，卻主動請纓，新聘一名藥師，盼每天多服務100人，讓更多社區居民都能買得到口罩。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區德安藥局藥師蕭福村無償代售實名制口罩，卻主動請纓，新聘一名藥師，盼每天多服務100人，讓更多社區居民都能買得到口罩。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區德安藥局藥師蕭福村無償代售實名制口罩，卻主動請纓，新聘一名藥師，盼每天多服務100人，讓更多社區居民都能買得到口罩。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區德安藥局藥師蕭福村無償代售實名制口罩，卻主動請纓，新聘一名藥師，盼每天多服務100人，讓更多社區居民都能買得到口罩。記者趙容萱／攝影

口罩 健保 義工

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