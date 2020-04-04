影／只賺一張阿中部長榮譽狀 藥師：沒有賺錢也是要做

台中市南屯區德安藥局藥師蕭福村主動請纓，增加代售成人口罩，為此還多聘一名藥師幫忙。蕭福村說，藥師代售口罩是做義工，只領到衛福部長陳時中送的「義務服務、無私奉獻」感謝狀，雖然要「加班」代售，還要分裝口罩、面對民眾諮詢、衛教等，但藥師站在防疫第一線，希望能對於社會有所貢獻，所以他主動請纓，「為地區無條件付出，沒有賺錢也是要做」。

藍福村說，寶山里有六千五百多名居民，就僅他一家健保藥局，自從實名制口罩後，至今每天都是一小時內賣完，可見還是有人沒買到口罩，鄰近文山里有一萬多名居民，也有同樣的現象，口罩很快就賣完，他和隔鄰藥局都配合增量，每天多服務一百人，讓更多人買得到口罩。

藍福村觀察，實名制口罩實施以後，健保藥局都很努力配合這項政策，鄰近有二家藥局是單人藥局，還有多家是夫妻檔藥局，即便是人手不足，甚至要請中國醫藥大學的藥學生幫忙，但藥師們還是努力的投入，沒有因此退出。