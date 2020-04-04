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為防疫你OK嗎？彰化清潔隊呼籲「自己垃圾自己丟」

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
為避免清潔隊員或民眾受到傳染風險，彰化市公所清潔隊在臉書粉絲團發起 「你願意為我們自行丟入垃圾嗎？」的呼籲，獲得市民支持 。照片／彰化市公清潔隊提供
為避免清潔隊員或民眾受到傳染風險，彰化市公所清潔隊在臉書粉絲團發起 「你願意為我們自行丟入垃圾嗎？」的呼籲，獲得市民支持 。照片／彰化市公清潔隊提供

「你願意為我們自行丟入垃圾嗎？」新冠肺炎疫情緊繃，清潔隊員清運垃圾時，往往因相關資訊以及防護不足，成為高風險群，彰化市長林世賢在感謝清潔隊員的付出外，也希望市民配合，「自己垃圾自己倒」，減少清潔隊員被傳染的風險，保護他人也保護自己。

為避免清潔隊員或民眾受到傳染風險，清潔隊早已在垃圾車後方掛有請民眾自行倒垃圾告示，但有市民發現，很多人仍然將垃圾包遞給垃圾車後方的清潔隊員丟進垃圾車，有的清潔隊員只好接過來，顯然成效不是很明顯，因此清潔隊再於臉書粉絲團發起「你願意為我們自行丟入垃圾嗎？」的呼籲。

此一呼籲獲得很多網友紛紛回應：「為了你我OK」，市長林世賢也在粉絲團上回應，感謝清潔隊員的付出；延平里長陳雯嘉也回應說，除非動作較緩的長者，避免跌倒，來個舉手之勞外，「自己垃圾自己倒，oK的」，同聲表示支持。

為維護收運垃圾安全，彰化縣環保局已在4月1日函文各公所，請加強各隊隊員收運垃圾時，應做好配戴口罩手套等防護工作，另請公所於執行居家檢疫者或隔離者之居家關懷時提醒，應將其垃圾妥善處理。

這項居家隔離/居家檢疫垃圾排出注意事項如下：

一、居家隔離/居家檢疫14天中若有垃圾排出之需求，可洽彰化縣環境保護局04-7115655分機406，由專人協助處理。

二、居家14天結束後，比照一般垃圾處理方式，請將垃圾分類後交由清潔隊。

三、違反居家隔離或居家檢疫規定，逕自外出丟垃圾，將依傳染病防治法處罰鍰新臺幣10萬～100萬。

有清潔隊員指出，由於沒有居家檢疫及隔離對象資訊，雖然依規定他們要統一由環保局派專人協助處理，但難免仍有由家人攜出往垃圾車丟，增加清潔隊員被傳染的風險。

至於清潔隊員自身防護，雖然都有配發護目鏡及口罩，但在天氣熱時，對清潔隊員則是一大折騰，有的乾脆就不用。

清潔隊員 居家檢疫 垃圾車

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