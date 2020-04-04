新冠肺炎疫情衝擊 彰化縣15處傳統市統提紓困計畫
為因應新冠肺炎疫情衝擊，經濟部研擬傳統市場與夜市「因應新型冠狀肺炎病毒疫情紓困方案」的市場基礎設施改善，每一處市場最高補助500萬元。彰化縣政府經過調查，全縣計有12鄉鎮15處公有零售市場提報需求，並呼籲還未提報的鄉鎮市公所在4月日提報計畫給縣府。
在中央還未決定提出傳統市場紓困方案前，彰化市公所及鹿港鎮公所先已對所轄公所傳統市場，從4到6月的攤租減半， 減輕攤商經營壓力。
彰化縣政府表示，經濟部為推動公有零售市場及列管夜市環境優化振興措施，改善相關設施功能，以減輕新型冠狀肺炎病毒疫情影響，並加快產業復甦，今年3月24日函頒「經濟部辦理公有市場及列管夜市設施改善補助作業要點」，計畫所需經費採地方自籌與中央補助各為一定比率方式分攤，彰化縣補助經費比率最高為90%，另10%地方配合款由各執行公所自籌辦理，每市場最高補助經費500萬元。
縣府表示，經轉請各鄉鎮市公所檢視所轄公有零售市場及列管夜市，就功能尚待改善設施踴躍提報，目前有田中、二水、鹿港、北斗、溪州、花壇、社頭、員林、二林、竹塘、秀水各一處及彰化市4處共15處市場提報需求。縣府近日也主動聯繫未提報的鄉鎮公所儘速提出計畫書，在4月6日前函報縣府，以利彙整函送經濟部爭取補助經費。
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