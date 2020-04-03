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觀光人潮來了 九族文化村遊客增加2千人溪頭住宿客滿

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
溪頭風景區昨天飄雨，仍有不少遊客上山健行，希望增加免疫力。圖／讀者提供
溪頭風景區昨天飄雨，仍有不少遊客上山健行，希望增加免疫力。圖／讀者提供

清明連假南投縣日月潭、溪頭、清境觀光住宿率都提升，溪頭因為空間廣闊又有大片森林，原本就是健行養身勝地，連假住宿幾乎都客滿，遊客也大多戴上口罩自我保護，為了確保遊客安全，溪頭妖怪村也嚴格防疫，住宿房間要全部消毒，不開放遊客提前進入，確保防疫安全。

新冠肺炎疫情重創觀光，南投縣各風景線平日住宿率大幅滑落，甚至只剩一成。這波清明連假，南投遊客雖然不如往年，但也有回升。日月潭九族文化村經理黃瑞奇說，今天天氣涼爽，遊客出遊意願增加，今天入園人數達3400人，比昨天多出2000人。

清境地區民宿住宿率約五成，清境民宿業者說，這比平日好多了，也有同業利用這段時間整修民宿，提升住宿品質。泰雅渡假村因有獨立木屋和露營區遊客不少，利用假日親近大自然。

溪頭妖怪村總監邱美瑞說，溪頭本來就是避暑勝地，因為空間開闊又幾乎被森林環繞，這幾天連假到溪頭健行的遊客不少。彰化遊客吳國興說，因為疫情大家都很緊張，剛好利用假日到溪頭遊樂區走走，吸收芬多精、負離子，放鬆身心也希望增加免疫力。

而中央疫情指揮中心要求大家保持社交距離，溪頭遊客人數多，很難完全做到保持戶外1公尺、室內1.5公尺，但遊客大多由防疫意識，大多戴上口罩。

邱美瑞說，為了確保遊客和員工安全，遊客在室內都得戴口罩、量體溫和酒精消毒，每間客房都是獨立空調，另外，也加強客房每日消毒，以往方便遊客提前入住，現在則是下午3時才開放旅客進入房間，確保客房內所有設備都有消毒，讓遊客住的安心。

今天天氣涼爽，九族文化村遊客比昨天增加二千多人。圖／九族文化村提供
今天天氣涼爽，九族文化村遊客比昨天增加二千多人。圖／九族文化村提供
今天天氣涼爽，九族文化村遊客比昨天增加二千多人。圖／九族文化村提供
今天天氣涼爽，九族文化村遊客比昨天增加二千多人。圖／九族文化村提供
溪頭風景區今天飄雨，仍有不少遊客上山健行，希望增加免疫力。圖／讀者提供
溪頭風景區今天飄雨，仍有不少遊客上山健行，希望增加免疫力。圖／讀者提供
為了確保遊客住宿安全，溪頭飯店業者加強客房消毒。圖／明山森林會館提供
為了確保遊客住宿安全，溪頭飯店業者加強客房消毒。圖／明山森林會館提供

溪頭 連假 疫情

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