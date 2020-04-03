清明節寒食紀念介子推 彰化信眾將祭拜武郡宮大聖爺公
明天是清明節，又稱寒食節，相傳紀念春秋時期晉國忠臣介子推，全台有7座主祀介子推的廟宇，其中一座位在彰化縣社頭鄉清水村，明天鄰近村莊信眾將攜帶糕餅等食物祭拜介子推。
「清山岩好籤詩，龍泉宮好童乩，大聖爺公敖找豬。」社頭鄉清水岩管理委員會總幹事張慶福今天表示，鄉民自古傳說社頭鄉這三座歷史悠久廟宇的關係和神通，其中大聖爺公就是介子推，以前家家戶戶養豬，經常發生豬隻越欄逃跑，鄉民只要到供奉武君大千歲的武郡宮上香祈求大聖爺公（武君大千歲介子推），翌日豬兒就會搖頭擺尾，乖乖回家報到，為何社頭鄉的大聖爺公很會找豬，信眾迄今無法揣度神力。
陳慶福說，武郡宮建於清朝，年代不詳，民國90年木造建物漏水，地方士紳集資翻修成現今的規模，宮廟慶典在整建落成日5月12日，主祀神明介子推忌日是清明節，沒規劃特別活動，由信眾各自帶糕餅祭拜。
武郡宮殿內的右側兩個門扉寫著「割股」、「啖君」，左側門扉「守志」、「成仁」，道出介子推生平最著名的兩個故事，一是割自己大腿肉煮給晉國公子重耳充饑，二是淡泊名利不願出仕，即使晉國國君重耳下令放火燒山企圖逼出他，他卻抱著柳樹被燒死。重耳懊悔難過，下令介子推忌日不得生火，一律吃冷食，寒食節因此而來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言