清明連假第2天太陽露臉 台中麗寶樂園湧些許人潮
清明連假第二天，今天太陽露臉，台中后里麗寶樂園陸續湧入些許人潮，但遊客零零散散，人潮比往年同期少了很多，以往連假熱門的遊樂設施至少須排隊30分鐘，但現在幾乎不需排隊。
麗寶樂園園長王永豪表示，受新冠肺炎疫情影響，降低遊客出遊意願，今年3月遊客量較去年同期下滑7成，原本盼清明連假能稍稍挽回遊客量，但昨日雨勢不斷，遊客稀稀落落，入園人數不如預期，今日天候不錯，遊客數比昨日多2成左右。
王永豪說，為增加遊客出遊意願，樂園推出購票送「重遊券」促銷活動，今年底前皆可使用；麗寶樂園渡假區也加強防疫措施，包括排隊動線增設距離標示、室內劇場落實梅花座、遊樂設施非同組客人不共艙，並間隔安全距離等方式，引導遊客保持安全社交距離，麗寶Outlet Mall也調整美食街3分之1座位至戶外區，在疫情期間保障消費者與遊客安全。
昨日天候不佳，麗寶OUTLET MALL停車場約6成滿，今日太陽露臉，中午過後湧現人潮，不少悶壞的民眾跑出來透氣，麗寶OUTLET MALL停車場約達8成滿。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言