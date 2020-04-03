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清明連假第2天太陽露臉 台中麗寶樂園湧些許人潮

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
清明連假第二天，今天太陽露臉，台中后里麗寶樂園陸續湧入些許人潮，但遊客零零散散，人潮比往年同期少了很多。圖／麗寶樂園提供
清明連假第二天，今天太陽露臉，台中后里麗寶樂園陸續湧入些許人潮，但遊客零零散散，人潮比往年同期少了很多。圖／麗寶樂園提供

清明連假第二天，今天太陽露臉，台中后里麗寶樂園陸續湧入些許人潮，但遊客零零散散，人潮比往年同期少了很多，以往連假熱門的遊樂設施至少須排隊30分鐘，但現在幾乎不需排隊。

麗寶樂園園長王永豪表示，受新冠肺炎疫情影響，降低遊客出遊意願，今年3月遊客量較去年同期下滑7成，原本盼清明連假能稍稍挽回遊客量，但昨日雨勢不斷，遊客稀稀落落，入園人數不如預期，今日天候不錯，遊客數比昨日多2成左右。

王永豪說，為增加遊客出遊意願，樂園推出購票送「重遊券」促銷活動，今年底前皆可使用；麗寶樂園渡假區也加強防疫措施，包括排隊動線增設距離標示、室內劇場落實梅花座、遊樂設施非同組客人不共艙，並間隔安全距離等方式，引導遊客保持安全社交距離，麗寶Outlet Mall也調整美食街3分之1座位至戶外區，在疫情期間保障消費者與遊客安全。

昨日天候不佳，麗寶OUTLET MALL停車場約6成滿，今日太陽露臉，中午過後湧現人潮，不少悶壞的民眾跑出來透氣，麗寶OUTLET MALL停車場約達8成滿。

防疫期間，麗寶樂園渡假區加強防疫措施
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麗寶樂園 連假 疫情

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