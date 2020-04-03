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影／南投武界絕美 同時現雲海、琉璃光和銀河奇景
南投縣仁愛鄉武界被稱為「雲的故鄉」，除了雲海外，晚上還可眺望埔里市區夜景，以及滿天銀河，最近就有追星族到武界拍攝星空，正好看到雲海、琉璃光和銀河同時出現的絕美景觀，越夜越美麗，讓人陶醉。
武界位在仁愛鄉法治村布農族部落，從武界可往下眺望埔里市區，也常出現雲海，被稱為「雲的故鄉」，可以欣賞到日出雲海，從武界高山望下眺望埔里市區，還可看見琉璃光夜景，加上埔里市區車程只要30分鐘，越晚越是光影變幻萬端，讓許多特地上山的遊客陶醉，看一整晚也不厭煩。
攝影達人莊家和最近到日月潭拍攝星空，但連續3天都因水氣實在太重，海拔又低視野不佳，他轉而到武界，海拔高一些，果然被他拍到大景，不只拍到雲海、琉璃光，連滿天的銀河都一覽無遺，因為攝影條件極佳，他還以縮時攝影，將這絕美的自然奇景完整拍下，讓大家也能欣賞大自然的瑰麗奇景。
莊家和說，觀星最重要的就是天氣，出發前必須觀察天氣預報，天空少雲晴朗會是最佳的天氣狀態，否則大老遠跑到觀星點會非常掃興。另外，也要找銀河中心的星雲位置，不懂星象的民眾，現在有非常多免費app可以幫助判斷星座位置，在星空下把手機對準天空的星星，app就會幫忙判斷為哪個星座囉！
過去拍攝銀河攝影器材可能花費不少，但現在數位相機、甚至手機功能越來越強大，也有機會拍到銀河景觀，拍攝星空使用廣角及大光圈是，腳架也是必備工具，必須讓鏡頭長時間曝光30秒不等，才能讓足夠星光進入鏡頭中而不晃動。他建議手機切換專業模式，ISO值 1600、20 秒曝光和 f/1.8 光圈，白平衡3200加上腳架，掌握這些技巧，也能拍到壯闊的星空。武界星空縮時攝影網址https://youtu.be/NL5axqTa7GU
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