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「FUN」心去玩！台中加強兒童遊戲場合格認證、消毒

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
春假到了，許多家長帶小朋友外出遊玩，台中市建設局日前逐一檢視全市兒童遊戲場，大智公園已完成優化。圖／台中市建設局提供
春假到了，許多家長帶小朋友外出遊玩，台中市建設局日前逐一檢視全市兒童遊戲場，大智公園已完成優化。圖／台中市建設局提供

幼童遊戲安全不容馬虎！春假到了，許多家長帶小朋友外出遊玩，台中市建設局日前逐一檢視全市兒童遊戲場，以更嚴格標準強化安全設施，並取得專業檢驗單位合格證明認證，目前已完成78處合格證明；另因新冠肺炎疫情，也要求維護廠商加強兒童遊具及公園全面消毒作業，提供更安心、友善的遊戲場域。

建設局長陳大田表示，台中市在公園、綠地、廣場、園道內設置兒童遊戲場計有556處，陸續完成階段性優化，取得專業檢驗單位證認，以符合福部頒布的「兒童遊戲場設施安全管理規範」及CNS12642、CNS12643等相關國家標準，讓孩子玩得開心、健康、有保障。

台中市持續推動「美樂地計畫（Taichung Melody）」，去年完成49座友善共融公園、14處陽光廁所，今年持續推動並全面進行兒童遊戲場安全檢測作業，包含各遊具安全間距、鋪面地墊緩衝能力、遊戲場告示牌說明內容更新等，目前已有78處兒童遊戲場取得認證合格。

陳大田說，台中市將持續優化各區公園及遊戲場，導入更多元的遊戲，增加全齡與身障者使用機會，同時融入在地特色。

春假到了，許多家長帶小朋友外出遊玩，台中市建設局日前逐一檢視全市兒童遊戲場，二和公園吸引小朋友喜愛。圖／台中市建設局提供
春假到了，許多家長帶小朋友外出遊玩，台中市建設局日前逐一檢視全市兒童遊戲場，二和公園吸引小朋友喜愛。圖／台中市建設局提供

台中市 身障者 新冠肺炎

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