消保官加強訪查賣場 衛生紙限購一串避免搶購

民眾因擔心疫情擴散，日前各大賣場出現恐慌性搶購衛生紙等民生物資，彰化縣消保官也加強訪查，發現業者最近都已有限買一串衛生紙等規定，供貨已恢復正常。

彰化縣府消保官林秀蓮於3月22日、28日至家樂福、全聯等大賣場訪查，賣場業者表示，自疫情發生以來，米、泡麵及麵條、衛生紙等品項的確相當熱銷，不過目前原物料足夠，供貨正常。

林秀蓮3月22日訪視4間全聯及1間家樂福，當時全聯衛生紙架上幾乎全空，米為充足約8成以上，泡麵及麵條約3成以下，罐頭食品約3成以下，而冷凍食品皆充足約8成以上。家樂福以上物品除衛生紙約5成左右，其餘皆8成以上。

消保官再於3月28日訪視5間全聯，衛生紙架貨品約4成，米充足約8成以上，泡麵及麵條約5成，罐頭食品約8成，而冷凍食品皆充足約9成以上。