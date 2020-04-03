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消保官加強訪查賣場 衛生紙限購一串避免搶購

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣府消保官林秀蓮最近至家樂福、全聯等大賣場訪查，民眾因擔心疫情擴散而有搶購物資情形，不過到3月底因有限買一串衛生紙等規定，供貨已恢復正常。圖 ／彰化縣政府提供
彰化縣府消保官林秀蓮最近至家樂福、全聯等大賣場訪查，民眾因擔心疫情擴散而有搶購物資情形，不過到3月底因有限買一串衛生紙等規定，供貨已恢復正常。圖 ／彰化縣政府提供

民眾因擔心疫情擴散，日前各大賣場出現恐慌性搶購衛生紙等民生物資，彰化縣消保官也加強訪查，發現業者最近都已有限買一串衛生紙等規定，供貨已恢復正常。

彰化縣府消保官林秀蓮於3月22日、28日至家樂福、全聯等大賣場訪查，賣場業者表示，自疫情發生以來，米、泡麵及麵條、衛生紙等品項的確相當熱銷，不過目前原物料足夠，供貨正常。

林秀蓮3月22日訪視4間全聯及1間家樂福，當時全聯衛生紙架上幾乎全空，米為充足約8成以上，泡麵及麵條約3成以下，罐頭食品約3成以下，而冷凍食品皆充足約8成以上。家樂福以上物品除衛生紙約5成左右，其餘皆8成以上。

消保官再於3月28日訪視5間全聯，衛生紙架貨品約4成，米充足約8成以上，泡麵及麵條約5成，罐頭食品約8成，而冷凍食品皆充足約9成以上。

林秀玲表示，因賣場多已祭出衛生紙限購一串，所以衛生紙供貨已恢復正常，除了呼籲消費者勿恐慌與搶購，也強調若有惡意囤積哄抬價格者會被依違反公平交易法開罰十萬元以上。

彰化縣府消保官林秀蓮最近至家樂福、全聯等大賣場訪查，民眾因擔心疫情擴散而有搶購物資情形，部分貨品架上比較空。圖 ／彰化縣政府提供
彰化縣府消保官林秀蓮最近至家樂福、全聯等大賣場訪查，民眾因擔心疫情擴散而有搶購物資情形，部分貨品架上比較空。圖 ／彰化縣政府提供

衛生紙 泡麵 家樂福

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