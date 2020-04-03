舊宿舍變身休憩廣場 狀元榜單牆成台中新打卡點

台中大甲文昌祠旁休憩廣場已經完工，以文昌祠元素為意象，置入陶塑榜單牆、弧線造型座椅、遷移涼亭及隔柵、延伸人行步道及植栽綠美化等設施，完工後成為大甲市區內一處安全舒適、特色兼具的休憩景點。

位於大甲文昌祠旁的大甲文昌國小老師宿舍，原為日式木造建築，因颱風、火災燒毀兩棟建築，2015年11月經大甲區公所向中央爭取經費，將留下的遺址改造為休憩廣場，第一期工程已於2016年建置完工，去年為延續第一期工程效益及提供更優質觀光品質，市府編列經費315萬元，並向交通部觀光局申請補助，工程總經費共600萬元，進行第二期工程，擴建廣場及打造多元活動場地。

台中市觀旅局長林筱淇表示，大甲文昌祠為大甲市民重要的宗教信仰中心之一，尤其到了考季，更是許多家長跟學子們重要的心靈寄託；緊鄰文昌祠旁的休憩廣場經整修擴建後，在旁增加古代科舉考試放榜張貼的榜單牆，不僅別具文化傳承意義，也凝聚地方居民的情感。