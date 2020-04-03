全國麗園、福井食堂暫停室內供餐 彩色王國將暫停營業

中央流行疫情指揮中心公布社交安全距離規定，也影響餐飲業者營運，彰化縣花壇鄉知名婚宴餐廳「全國麗園大飯店」、社頭鄉福井食堂等均宣布4月起暫停室內供餐，而鹿港鎮彩色王國親子餐廳也宣布4月6日起暫停營業，待疫情趨緩再與大家見面。

中央流行疫情指揮中心公布社交安全距離規定，在室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺之距離，多數餐飲業者都有因應措施，除了標線方便客人保持排隊的距離，甚至取消室內供餐。

花壇鄉「全國麗園大飯店」即在臉書公告為了符合社交距離應保持1.5公尺規定，4月1日到30日暫停室內供餐，不過仍提供場地參觀、婚禮諮詢等， 業者表示，

若要依此安全距離規定，一桌可能只能有2人同桌，所以決定暫緩室內供餐，待疫情趨緩，再公告恢復供餐時間，不過對於原本就已婚禮訂桌的客人會再進行溝通調整。

彰化縣社頭鄉知名的福井鐵道文物館因應疫情也不開放參觀，不過附設的福井食堂原本還有提供餐飲服務，4月2日起也暫停室內供餐，不過仍提供外帶餐盒服務，也在地上畫設排隊距離標線，讓排隊民眾可以保持距離，食堂4月4、5日則清明節店休。

而鹿港鎮新興的親子餐廳彩色王國也在臉書公告4月6日起將暫停營業，親子餐廳由於提供球池等大型遊樂設施，平時深受家長喜愛，是親子用餐熱門餐廳，原 本還在進行清明連假的優惠促銷，不過昨天也突然宣佈連假後就暫停營業，要等疫情趨緩再重新營業。