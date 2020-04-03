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蟻害攻陷山頭 南投農婦發現「肥皂水」可殺死千萬蟻兵

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
螞蟻雄兵橫掃中部山區，陳姓農婦以「肥皂水」噴灑爬在水管上的螞蟻，密密麻麻的螞蟻當場斃命，死翹翹，始知價格低廉又安全的肥皂粉，可殺死千萬蟻兵。記者白錫鏗／攝影
螞蟻雄兵橫掃中部山區，陳姓農婦以「肥皂水」噴灑爬在水管上的螞蟻，密密麻麻的螞蟻當場斃命，死翹翹，始知價格低廉又安全的肥皂粉，可殺死千萬蟻兵。記者白錫鏗／攝影

螞蟻雄兵攻陷山頭，住在南投九九峰山區的陳姓農婦，最近幾年被蟻害所苦，她使用螞蟻藥、果蠅噴藥劑、殺蟲劑，效果相當有限，同時也擔憂這些藥有毒，有次玉蘭花發生病蟲害，她將肥皂水裝帶在噴霧器噴灑，無意中發現密密麻麻的螞蟻當場斃命，死翹翹，始知價格低廉又安全的肥皂粉，可殺死千萬蟻兵。

現年60歲的陳姓農婦，指出最近幾年，蟻害相當嚴重，除戶外果園、田野佈滿螞蟻，連家中的變電箱、漏電器、電源開關、簡易自來水自動控制總開關箱全部都是螞蟻，而螞蟻會釋放出蟻酸，導致家用品線路短路，造成相當大的困擾。

農民所種的樹葡萄、枇杷、香蕉成熟時，吸引成千上萬螞蟻來襲，果實佈滿層層的螞蟻，農民採收時被咬，但痛的不是手腳四肢被咬傷，痛的是「辛辛苦苦的心血，化成泡影」。

此外，最近新冠肺炎疫情猖獗，不少都市人到山區露營，也遭螞蟻侵襲，爬入營帳內咬人，拔營時營帳上都是螞蟻，還要一一清除。

陳姓農婦為了對付螞蟻雄兵，先後使用螞蟻藥、果蠅噴藥劑、殺蟲劑，效果相當有限，價格也不便宜，同時擔憂有毒，因此相當苦惱，有次她種的玉蘭花發生病蟲害，她將肥皂水裝帶在噴霧器噴灑，無意中發現密密麻麻的螞蟻當場斃命，死翹翹。

自此之後，陳姓農婦知道肥皂水、洗衣精是螞蟻的剋星，在戶外噴灑果樹、管線，及噴灑住處四周，只見蟻屍遍地。她強調使用「肥皂水」滅蟻 ，經濟又實惠，最重要的是又安全，一袋肥皂粉可殺死千萬蟻兵。

螞蟻雄兵橫掃中部山區，陳姓農婦以「肥皂水」噴灑爬在水管上的螞蟻，密密麻麻的螞蟻當場斃命，死翹翹，始知價格低廉又安全的肥皂粉，可殺死千萬蟻兵。記者白錫鏗／攝影
螞蟻雄兵橫掃中部山區，陳姓農婦以「肥皂水」噴灑爬在水管上的螞蟻，密密麻麻的螞蟻當場斃命，死翹翹，始知價格低廉又安全的肥皂粉，可殺死千萬蟻兵。記者白錫鏗／攝影
螞蟻雄兵橫掃中部山區，陳姓農婦以「肥皂水」噴灑爬在水管上的螞蟻，密密麻麻的螞蟻當場斃命，死翹翹，始知價格低廉又安全的肥皂粉，可殺死千萬蟻兵。記者白錫鏗／攝影
螞蟻雄兵橫掃中部山區，陳姓農婦以「肥皂水」噴灑爬在水管上的螞蟻，密密麻麻的螞蟻當場斃命，死翹翹，始知價格低廉又安全的肥皂粉，可殺死千萬蟻兵。記者白錫鏗／攝影
螞蟻雄兵橫掃中部山區，陳姓農婦以「肥皂水」噴灑爬在水管上的螞蟻，密密麻麻的螞蟻當場斃命，死翹翹，始知價格低廉又安全的肥皂粉，可殺死千萬蟻兵。記者白錫鏗／攝影
螞蟻雄兵橫掃中部山區，陳姓農婦以「肥皂水」噴灑爬在水管上的螞蟻，密密麻麻的螞蟻當場斃命，死翹翹，始知價格低廉又安全的肥皂粉，可殺死千萬蟻兵。記者白錫鏗／攝影

農民 新冠肺炎 露營

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