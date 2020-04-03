疫情衝擊清明難團圓 長輩製作「解憂潤餅」解思念

清明節是傳統追思祭祖與家人團聚的日子，但因應新冠肺炎疫情護理機構禁止探訪，各單位也呼籲減少群聚。台中大甲仁馨樂活園區營養師特別調整食材，帶著阿公阿嬤們在園區親手包「解憂潤餅」，應景懷舊之外，也舒緩想念家人的心情，並一邊分享家中的趣事。

仁馨樂活園區的長輩回憶，往年清明時節，各地親友都能回家團聚見面，準備滿桌數十種潤餅餡料，與子孫四代同堂，全家一起包潤餅快樂享用。今年因疫情關係，呼籲減少家族群聚及見面，錯失與子女享受天倫之樂的機會。

潤餅經營養師吳佳穎調配，不使用含高飽和脂肪、反式脂肪與鹽份的食材，以免降低身體代謝及睡眠品質，造成精神疲憊與憂鬱。無糖花生粉是堅果種子類，每日攝取一份富含ω-3好油脂、鎂的各種堅果，有助安定情緒，且降低糖粉比例，避免因高糖甜食導致情緒隨血糖起伏不穩。

仁馨樂活園區執行長王詩婷表示，家人感情對長輩是非常重要的支柱，清明節又是傳統節日中特別重視家人團聚的一個日子，在禁止疫情期間探訪的措施下，依然希望能彌補逢年過節長輩無法與家人團聚的心境，讓長輩透過作潤餅應景，舒緩思念家人的心情。