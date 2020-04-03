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又有旅社結束營業 彰化溪州最老旅店清明連假吹熄燈號
又有一家旅社吹熄燈號！彰化縣溪州鄉歷史最悠久的成功旅社，6年前成功活化，成為南彰化的重要文化據點，因空間有限難以擴增營業項目，預計4月5日結束營業，營運團隊在清明連假舉辦二手市集，藉參觀民眾的人氣沖淡旅社二度關門的離情。
成功旅社的前身是養身醫院，後來改為百貨行，1921年被林詔庸買下，重新裝潢後，命名大林旅社，1956年轉賣給陳萬成，更名為現在名稱「成功旅社」，台灣糖業總公司當時設在溪州鄉，成功旅社生意興隆，1970年台糖總公司遷往台北，成功旅社的生意逐漸下滑，1980年歇業，直到北農前總經理吳音寧發現這幢旅社的歷史文化價值，2013年「我愛溪州」團隊承租和整理，除了經營農用書店，也恢復出租旅社二樓客房。
新冠肺炎疫情期間，全台多家旅館、旅社和餐廳吹熄燈號，成功旅社也在這個節骨眼結束營運；「我愛溪州」團隊表示，將利用租約到期時轉型，清明連假期間，成功旅社舉辦二手市集活絡在地物資交流，營業時間改成下午1點到6點，今天下午二手市集聯展，明天下午6點撤展，成功旅社參觀日到4月5日下午6點結束，為營運畫下句點。
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