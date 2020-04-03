對抗新冠肺炎 彰化縣取消千人考生祈福改上網求籤
又是新冠肺炎疫情攪局，考季前彰化縣最熱門的活動「考生祈福」全部取消，改政為線上祈福，如不習慣隔空祈福的家長和考生，仍可親自到考生祈福舉辦地點，縣政府將按原計畫贈送智慧筆組，送完為止。
彰化縣考生祈福活動動輒上千人參加，不符嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19（新冠病毒肺炎）防疫規定，縣政府和文化局取消3月28日、4月11日、4月12日及5月2日舉辦的考生祈福活動。
為使考生祈福心安應試，文化局首次建置「彰化縣考生祈福線上求籤（網址: http://www.bocach.gov.tw/ch/00home/blessing/index.html）」，考生上網也可擲杯求籤，祈求考試順利。非要親自面對神明祈福許願的家長和考生，即日起至5月10日到各祈福地點，請佩戴口罩並做好防疫措施。
洽詢祈福地點和聯絡單位的資訊如下：一、國定古蹟彰化孔子（廟彰化縣文化局：余小姐04-7250057轉2412。）二、縣定古蹟員林興賢書院（寺廟興賢書院管理委員會：許總幹事04-8342571。） 三、國定古蹟和美道東書院（彰化縣道東文教協會：吳理事長0935-730478。）四、縣定古蹟文武廟／鹿港文開書院（鹿港鎮公所：施小姐04-7772006轉2602。）五、北斗鎮北斗奠安宮（北斗奠安宮管理委員會：楊小姐04-8882275。）六、 縣定古蹟二林仁和宮（二林仁和宮管理委員會)：謝主委04-8961051。）
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言