對抗新冠肺炎 彰化縣取消千人考生祈福改上網求籤

又是新冠肺炎疫情攪局，考季前彰化縣最熱門的活動「考生祈福」全部取消，改政為線上祈福，如不習慣隔空祈福的家長和考生，仍可親自到考生祈福舉辦地點，縣政府將按原計畫贈送智慧筆組，送完為止。

彰化縣考生祈福活動動輒上千人參加，不符嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19（新冠病毒肺炎）防疫規定，縣政府和文化局取消3月28日、4月11日、4月12日及5月2日舉辦的考生祈福活動。

為使考生祈福心安應試，文化局首次建置「彰化縣考生祈福線上求籤（網址: http://www.bocach.gov.tw/ch/00home/blessing/index.html）」，考生上網也可擲杯求籤，祈求考試順利。非要親自面對神明祈福許願的家長和考生，即日起至5月10日到各祈福地點，請佩戴口罩並做好防疫措施。