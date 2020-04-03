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對抗新冠肺炎 彰化縣取消千人考生祈福改上網求籤

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣考生祈福活動留言板寫滿考生企盼金榜題名。圖／彰化縣政府提供
彰化縣考生祈福活動留言板寫滿考生企盼金榜題名。圖／彰化縣政府提供

又是新冠肺炎疫情攪局，考季前彰化縣最熱門的活動「考生祈福」全部取消，改政為線上祈福，如不習慣隔空祈福的家長和考生，仍可親自到考生祈福舉辦地點，縣政府將按原計畫贈送智慧筆組，送完為止。

彰化縣考生祈福活動動輒上千人參加，不符嚴重特殊傳染性肺炎COVID-19（新冠病毒肺炎）防疫規定，縣政府和文化局取消3月28日、4月11日、4月12日及5月2日舉辦的考生祈福活動。

為使考生祈福心安應試，文化局首次建置「彰化縣考生祈福線上求籤（網址: http://www.bocach.gov.tw/ch/00home/blessing/index.html）」，考生上網也可擲杯求籤，祈求考試順利。非要親自面對神明祈福許願的家長和考生，即日起至5月10日到各祈福地點，請佩戴口罩並做好防疫措施。

洽詢祈福地點和聯絡單位的資訊如下：一、國定古蹟彰化孔子（廟彰化縣文化局：余小姐04-7250057轉2412。）二、縣定古蹟員林興賢書院（寺廟興賢書院管理委員會：許總幹事04-8342571。） 三、國定古蹟和美道東書院（彰化縣道東文教協會：吳理事長0935-730478。）四、縣定古蹟文武廟／鹿港文開書院（鹿港鎮公所：施小姐04-7772006轉2602。）五、北斗鎮北斗奠安宮（北斗奠安宮管理委員會：楊小姐04-8882275。）六、 縣定古蹟二林仁和宮（二林仁和宮管理委員會)：謝主委04-8961051。）

彰化縣考生祈福活動年年贈送智慧筆組，非常搶手。圖／縣政府提供
彰化縣考生祈福活動年年贈送智慧筆組，非常搶手。圖／縣政府提供

國定古蹟 新冠肺炎

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