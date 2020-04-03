哇！珍貴手繪歷史 大台中歷任19位縣市長畫像曝光

台中州廳即將修復，文化局長張大春與秘書處長顏迺倫日前進行現勘，開箱「歷屆民選台中縣、市長畫像」，讓這些珍貴的畫像文物得以重現。台中縣8幅縣長畫像目前存放在台中市秘書處；懸掛在台中州廳中正廳內的市長肖像畫，從第1屆到第15屆市長共計11幅畫像，唯未見前市長胡志強、林佳龍之畫像，文化局計畫找尋國內知名藝術家進行繪製，為大台中的歷史留下紀錄與見證。

文化局說，畫像均受到妥善的保存且狀況良好，市府未來將研擬規劃市史館，把台中縣市合併前後的重要文物陸續做展陳規劃，讓民眾有機會一睹台中縣市歷屆縣、市長畫像及相關文物。

台中縣前縣長廖了以有感於治理一個城市十分不容易，為紀念歷屆縣長為這個城市的付出與努力，民國86年卸任前，聘請中部知名藝術家張城吉為歷屆縣長繪製肖像畫，第一、三、五屆縣長林鶴年；第二屆縣長陳水潭；第二屆補選縣長廖五湖；第四屆縣長何金生；第六屆縣長王子癸；第七、八屆縣長陳孟鈴；第九、十屆縣長陳庚金；第十一、十二屆縣長廖了以等，共8位縣長的肖像畫都是出自藝術家張城吉的畫筆。

文化局說，第十三屆縣長廖永來及第十四、十五屆縣長黃仲生，文化局未來也將委託國內知名藝術家為他們繪製肖像畫，以完整臺中縣縣史的軌跡。