快訊

捐口罩對台灣有幫助嗎？ 網友提這關鍵：重點不在外交

梅根重返演藝圈首作品被譙做作 逼哈利快點找工作？

中市星泉湖雙心水草 遊客搶拍熱門景點

中央社 / 台中3日電

台中市東區帝國糖廠湖濱公園內的星泉湖，市府藉由建案抽水回補，讓乾枯湖泊重生，水位因周邊地下水位消長，起伏就像座會呼吸的湖泊，湖中種植「愛心水草」，心型造型掀起搶拍風潮。

星泉湖位於東區帝國糖廠湖濱公園內，湖面倒映天色與周邊景色，自成一幅湖景畫作，已成為遊客搶拍的熱門景點。

台中市建設局長陳大田今天表示，星泉湖是市府區段徵收開發取得，其中6公頃規劃為湖濱公園，3公頃為星泉湖。帝國糖廠台中營業所在去年12月正式開幕，為東區重要的景點地標，搭配星泉湖最新的心型造型水草美景，並發起尋找雙心蹤影活動，成功吸引人潮。

陳大田說，星泉湖是一座「會呼吸的湖泊」，透過湖底採部分透水設計，水位隨周邊地下水位改變而消長、起伏，如同會呼吸一般。經歷生態湖畔的公園改善及水中植物撫育，讓星泉湖變身為熱門新景點，待園區的環湖步道等二期工程完工開放後，台中市區又可多一處舒適後花園。

台中市 東區 地下水

延伸閱讀

影／連假首日盧秀燕臨時視訊會議 29局處上緊發條

台中「小希臘」 麗水漁港二期動工

適地適性…中市植樹2.0造綠帶、風廊

「龍規燕隨」8年100萬棵樹進化版 市府：全民把樹種好

相關新聞

疫起度難關 彰化溪湖果菜市場首開先例 調降三成租金

新冠肺炎疫情重挫買氣，全台公有攤販零售市場先後調降租金，彰化縣溪湖鎮果菜公司首開全台果菜市場的先例，從本月起到6月降調租金三成，希望與中盤商和承銷人共體時艱，熬過疫情嚴峻期。

88家甜點店 「童」心協力做公益

甜點師廖家瑜發起的「甜點手作童話節」，今年邁入第4年，全台88家甜點店家攜手做公益，民眾花100元購買甜點，募集款項全數捐給公益團體。廖家瑜說，活動自2日至5日，預計賣出3000份甜點，募集30萬元。

接國民黨彰縣主委 張錦昆：落實年輕化

國民黨彰化縣黨部人事新布局，縣黨部主委張曼莉因生涯規畫，3月31日卸下主委職務，由彰化縣議員張錦昆接任，書記長由一組總幹事顏文齊升任，張錦昆接下國民黨主席江啟臣派任聘書，他強調，當務之急要依循黨中央的理念，讓黨部年輕化。

4月6日歇業 裕毛屋超市：業績來客增加但因應疫情

國內知名的裕毛屋超市，擁有台中公益門市、崇德門市，因應疫情關係，今天公告4月6日暫停營業，即日起到4月5日店內產品出清。...

化整為零買潤餅皮 傳承五代彰化「潤餅輝」人龍變人流

傳承五代的彰化縣北斗大市場「潤餅輝」，每年清明節前後生意興隆，排隊民眾一個挨著一個，從市場內排到馬路邊，人龍超過100公...

村里幹事關懷居家檢疫民眾 協助買菜、倒垃圾、拿藥

新冠肺炎疫情延燒，彰化縣目前有1386人居家檢疫中，都由當地村里幹事協助關懷，一天至少須打兩通電話掌握檢疫者的身體狀況，...

台中推「安心旅宿」標章 213家審核通過

台中市政府推出「安心旅宿」認證標章，只要主動實施防疫標準作業流程，經審核通過即核發「安心旅宿」標章貼紙，自推出後已有超過...

台中知名裕毛屋超市4月6日歇業？業者證實：因應疫情

國內知名的裕毛屋超市，擁有台中公益門市、崇德門市，因疫情關係，傳出4月6日歇業。裕毛屋董事長謝明達今天被問及此事時表示，...

「天外天」拆除與文史團體衝突 文化部緊急列暫訂古蹟

啟用於1936年的天外天劇場是台中市第一座電影院與劇場，歷經前市長林佳龍至盧秀燕，文資審議2次都決議不指定不登錄古蹟。今...

全台果菜市場租金降價第一炮！溪湖果菜公司租金降三成

全台公立果菜市場租金降價第一炮！彰化縣溪湖鎮果菜公司因應新冠肺炎疫情，從4月到6月以「回饋」之名，調降交易市場三成租金，...

清明連假 溪頭森林遊樂區住房率達8成

今天是清明連假的第一天，南投縣清境農場民宿住房率不如預期，約在5成上下；但位於溪頭的明山森林會館則說，今天住房率已達8成...

台中北區民眾忍很久了 立委莊競程籲：盧秀燕兌現承諾

立委莊競程今天說，台中市肉品市場設備老舊、不符北區都市發展規劃與環境標準需求，遷建刻不容緩，盼台中市長盧秀燕兌現承諾，6...

熱門新聞

桃園2區間測速上路汽機超速多 最高2重機超速30多挨罰

台中知名裕毛屋超市4月6日歇業？業者證實：因應疫情

嘉義縣1例確診 防疫措施過於完美引網友質疑

台中北區民眾忍很久了 立委莊競程籲：盧秀燕兌現承諾

清明連假墾丁開出住房紅盤 業者嘆：殺到見血的房價

4月6日歇業 裕毛屋超市：業績來客增加但因應疫情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。