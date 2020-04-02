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疫起度難關 彰化溪湖果菜市場首開先例 調降三成租金

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化報導
新冠肺炎疫情衝擊蔬果食材交易量，彰化縣溪湖鎮果菜公司首開全台公有果菜市場先例，調降租金3個月。記者簡慧珍／攝影
新冠肺炎疫情衝擊蔬果食材交易量，彰化縣溪湖鎮果菜公司首開全台公有果菜市場先例，調降租金3個月。記者簡慧珍／攝影

新冠肺炎疫情重挫買氣，全台公有攤販零售市場先後調降租金，彰化縣溪湖鎮果菜公司首開全台果菜市場的先例，從本月起到6月降調租金三成，希望與中盤商和承銷人共體時艱，熬過疫情嚴峻期。

果菜公司有120多名中盤商與承銷人每天進場交易，攤位租金以區位計算，月租3000元至7000元，減收三成租金，月租降至2100元至4900元。

溪湖鎮果菜公司是中彰投地區農產品集散地，由溪湖鎮公所、溪湖鎮農會共同經營，實際出資人為溪湖鎮公所，果菜公司按照每日交易總額，繳交3%租金給鎮公所。這次調降三個月租金預估短收158多萬元，溪湖鎮公所吸收約36萬元，其餘120多萬元是果菜公司負擔，創下果菜公司（市場）開設65年以來的第一次調降租金紀錄。

果菜公司總經理蔡健文表示，全台公有攤販零售市場因應新冠肺炎疫情，先後調降租金二至五成，日前兼任溪湖鎮果菜公司董事長的溪湖鎮長黃瑞珠巡視市場交易，承銷人紛紛大吐苦水，指稱疫情日趨嚴峻，買氣直直落，交易量已經減少二至三成，還看不到谷底，希望果菜公司比照公有攤販零售市場調降租金。

黃瑞珠召開果菜公司董監事會議，決議達以「回饋」中盤商與承銷人的名義，從4月1日起調降三成租金。

疫情 新冠肺炎

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