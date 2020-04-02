化整為零買潤餅皮 傳承五代彰化「潤餅輝」人龍變人流

傳承五代的彰化縣北斗大市場「潤餅輝」，每年清明節前後生意興隆，排隊民眾一個挨著一個，從市場內排到馬路邊，人龍超過100公尺。今年受到新冠肺炎影響，民眾自動化整為零，分散時段、提前購買，業者因此多了一項任務，就是解說保存潤餅方法。

「潤餅輝」第四代傳人陳栓銘表示，每年3月8日到4月中旬賣潤餅皮，今年也不例外，開45個爐台，上午5點到晚上9點烙潤餅皮。明天是清明節的前一天，提早到清晨3點開工。

陳栓銘說，他家潤餅皮批發給盤商，今年盤商訂貨量減少一至兩成，零售則出現客人分散的情形，數日前就有民眾先買回家備用，從早到晚都有人買。為保持潤餅皮Q軟的口感，他教客人保存方法，放置室溫中以乾淨濕毛巾覆蓋，防止水分散發導致餅皮硬化，兩天內吃不完，放冰箱冷凍可保存7天，冷凍餅皮放在室溫下20分鐘自然解凍，不會黏在一起。