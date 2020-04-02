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村里幹事關懷居家檢疫民眾 協助買菜、倒垃圾、拿藥

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
新冠肺炎疫情延燒，彰化縣目前有1386人居家檢疫中，由當地村里幹事協助關懷。記者林敬家／攝影
新冠肺炎疫情延燒，彰化縣目前有1386人居家檢疫中，由當地村里幹事協助關懷。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情延燒，彰化縣目前有1386人居家檢疫中，都由當地村里幹事協助關懷，一天至少須打兩通電話掌握檢疫者的身體狀況，曾有居家檢疫者因不能出門，要求村里幹事幫忙買菜、倒垃圾、拿藥等，彰化縣府為減輕村里幹事的負擔，1名村里幹事人負責關懷對象以5人為上限。

彰化縣截至目前累計居家檢疫人數3122人，1746人結案，這段期間都是由地方公所村里幹事負責關懷檢疫居民，有民政人員說，村里幹事基本上不用與檢疫者直接接觸，但在疫情初期，曾有人提出買菜要求，但被婉拒，最常遇到的是需要幫倒垃圾，但現在可請環保局每2天到府清運一次，比照感染性廢棄物處理清運。

民政人員認為，經過兩個月居家檢疫工作的調整，縣府各局處協助下，可稍減輕民政單位的負擔。

村里幹事關懷作業不能中斷，連假日也要花時間掌握個案，彰化市公所也有感村里幹事辛苦，周末加班予以補休，市長林世賢也有意在疫情趨緩後予以獎勵。

彰化縣政府民政處長賴致富說，縣內居家檢疫個案較為分散，目前1名村里幹事須掌握檢疫個案上限為5人，若人數過多，希望公所能安排額外人力分擔。

內政部民政司近日也轉達訊息給地方，指揮中心資訊處為紓解大量居家檢疫關懷的人力，開發LINE bot機器人，以及電信雙向簡訊，連結檢疫追蹤系統，每天早上定時發送訊息給檢疫人員提醒填報自己的康狀況，追蹤關懷人員只要對未填報及填報有症狀的人員進行電話關懷，對於每日填報的檢疫人員，每隔1、2日適度電話關懷1次即可，以分攤壓力。

居家檢疫 疫情

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