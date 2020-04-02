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連假喘口氣！彰化縣長王惠美推薦在地8大主題戶外景點

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天與員林市長游振雄等人賞蜀葵花。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天與員林市長游振雄等人賞蜀葵花。圖／彰化縣政府提供

新冠肺炎疫情延燒，地方政府都忙翻，彰化縣長王惠美近日忙於防疫工作，馬不停蹄，參加民間防疫物資發放、到養護中心針對疫情群聚事件演練、並各地跑透透宣導防疫觀念，今年清明連假，中部縣市首長都沒有公開行程，王惠美今天利用連假第一天撥空前往到員林屬葵花田賞花，鄉親遇見縣長都相當驚喜。

王惠美今天與員林市長游振雄等人先到藤山步道運動再前往員林市賞蜀葵花，接著還去騎馬，在公務繁忙之際，稍微喘口氣。

員林市公所舉辦蜀葵花季至今第6年，種植面積已經擴展至2千多坪，1萬株蜀葵花繽紛綻放，王惠美說，蜀葵花海讓周邊社區活絡起來，帶動美食商圈及周邊鄉鎮的觀光，建議遊客可以到琉璃仙境休閒農場吃美食，到田尾公路花園騎單車逛花海、喝下午茶，或是沿139縣遊玩，趁著假日前往戶外開放場所散心，在防疫的同時兼顧身心靈的滿足。

彰化縣政府也規畫8大主題戶外景點，包括「賞花打卡新亮點」、「登山步道」、「戶外休閒遊憩」、「文化人文之旅」、「海線體驗營」、「休閒農場」、「彰化市漫活輕旅行」、「單車漫遊自行車道」。

彰化縣長王惠美今天到員林騎馬。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天到員林騎馬。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天忙裡偷閒前往員林賞蜀葵花。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天忙裡偷閒前往員林賞蜀葵花。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天上午到藤山步道爬山，與鄉親互動。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天上午到藤山步道爬山，與鄉親互動。圖／彰化縣政府提供

王惠美 疫情

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