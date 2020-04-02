快訊

直播／我今增10例新冠肺炎確診、8例境外2本土 總計339例

棒球／疫情加上奧運延期 日媒推測可能取消經典賽

影／連假首日盧秀燕臨時視訊會議 29局處上緊發條

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
因應新冠肺炎嚴峻疫情，清明連假第一天，台中市長盧秀燕一早臨時召開「台中市全民防疫整備及演練」視訊會議，29局處首長有人仍在辦公室、有人在家中，也有首長在視察掃墓公車路上，從各處同步立即上線。圖／台中市新聞局提供
因應新冠肺炎嚴峻疫情，清明連假第一天，台中市長盧秀燕一早臨時召開「台中市全民防疫整備及演練」視訊會議，29局處首長有人仍在辦公室、有人在家中，也有首長在視察掃墓公車路上，從各處同步立即上線。圖／台中市新聞局提供

因應新冠肺炎嚴峻疫情，清明連假第一天，台中市長盧秀燕一早臨時召開「台中市全民防疫整備及演練」視訊會議，29局處首長有人仍在辦公室、有人在家中，也有首長在視察掃墓公車路上，從各處同步立即上線。盧秀燕說，視訊會議是國際趨勢，也是防疫關鍵，今天緊急動員測試希望局處長打破侷限，未來不論疫情或任何突發狀況都可能採視訊會議。

盧秀燕指出，因應疫情發展，未來可能走到居家辦公的一天，線上設備的科技讓辦公不受侷限，不論家中、車上或是執行公務中都可立即開會進行決策，希望大家打破傳統觀念，也是今天臨時開會的原因，她感謝局處首長各司其職、監守崗位，經過不斷準備、不斷演練，相信對接下來嚴防疫情會有幫助。

今日臨時召開視訊會議，民政局長吳世瑋正在前往太平區視察掃墓情形的路上，立即在線上會議報告現況；交通局長葉昭甫說明連假交通疏運狀況，強調會持續宣導搭乘公車乘客需全程載口罩，業者也都願意配合。

衛生局長曾梓展也在掃墓中也立即上線，他說，衛生局已爭取提升防疫物資調撥量、優先提供第一線醫護人員使用；慢性病患者用藥，建議中央健保署放寬「慢性病連續處方箋」有效期限或開放視訊診療，讓慢性病患者減少出入醫院次數，降低感染風險。

台中市目前有6000多位民眾居家檢疫或隔離，中央已開放視訊問診，目前執行沒有問題，因應疫情嚴竣，衛生局建議中央針對一般民眾開放視訊問診，減少民眾外出，進出醫療院所的危險。

今日起鋒面通過台灣，各縣市降雨增加，盧也線上關心防災整備情況，建設局長陳大田指出，各搶災單位及相關災修廠商加強整備，並全面檢測各車行地下道機電設備、警示設施及抽水設備，落實地下道封閉標準作業程序機制，防範災情發生。

因應新冠肺炎嚴峻疫情，清明連假第一天，台中市長盧秀燕一早臨時召開「台中市全民防疫整備及演練」視訊會議，29局處首長有人仍在辦公室、有人在家中，也有首長在視察掃墓公車路上，從各處同步立即上線。圖／台中市新聞局提供
因應新冠肺炎嚴峻疫情，清明連假第一天，台中市長盧秀燕一早臨時召開「台中市全民防疫整備及演練」視訊會議，29局處首長有人仍在辦公室、有人在家中，也有首長在視察掃墓公車路上，從各處同步立即上線。圖／台中市新聞局提供
因應新冠肺炎嚴峻疫情，清明連假第一天，台中市長盧秀燕一早臨時召開「台中市全民防疫整備及演練」視訊會議，29局處首長有人仍在辦公室、有人在家中，也有首長在視察掃墓公車路上，從各處同步立即上線。圖／台中市新聞局提供
因應新冠肺炎嚴峻疫情，清明連假第一天，台中市長盧秀燕一早臨時召開「台中市全民防疫整備及演練」視訊會議，29局處首長有人仍在辦公室、有人在家中，也有首長在視察掃墓公車路上，從各處同步立即上線。圖／台中市新聞局提供

衛生局 疫情 慢性病

延伸閱讀

肉品市場遷建立委莊競程籲刻不容緩 市府：需謹慎評估

台中北區民眾忍很久了 立委莊競程籲：盧秀燕兌現承諾

國漫館逾4億元未到位 中市府、文化部互槓

台中推安心旅宿標章 已188家認證

相關新聞

台中知名裕毛屋超市4月6日歇業？業者證實：因應疫情

國內知名的裕毛屋超市，擁有台中公益門市、崇德門市，因疫情關係，傳出4月6日歇業。裕毛屋董事長謝明達今天被問及此事時表示，...

全台果菜市場租金降價第一炮！溪湖果菜公司租金降三成

全台公立果菜市場租金降價第一炮！彰化縣溪湖鎮果菜公司因應新冠肺炎疫情，從4月到6月以「回饋」之名，調降交易市場三成租金，...

清明連假 溪頭森林遊樂區住房率達8成

今天是清明連假的第一天，南投縣清境農場民宿住房率不如預期，約在5成上下；但位於溪頭的明山森林會館則說，今天住房率已達8成...

台中北區民眾忍很久了 立委莊競程籲：盧秀燕兌現承諾

立委莊競程今天說，台中市肉品市場設備老舊、不符北區都市發展規劃與環境標準需求，遷建刻不容緩，盼台中市長盧秀燕兌現承諾，6...

兒童清明連假 南投泰雅渡假村下午1時前免費入園

兒童、清明連假到來，新冠肺炎疫情接連爆發，導致國人無法出國，親近大自然、遠離都市人群的國內旅遊也是好選擇，南投泰雅渡假村...

國漫館逾4億元未到位 中市府、文化部互槓

設址台中的國家漫畫博物館已動工，文化部承諾挹注的4億多工程預算卻未到位。立法委員楊瓊瓔昨在立法院質詢此事，文化部長鄭麗君回應，部長必須把關國家級博物館的品質，只要台中市政府達成國家漫博館工程品質的三大要求，文化部便會依規畫撥款。

「小綠綠」在募資網站開賣 中捷炒話題惹議

台中捷運綠線預定今年底前通車，中捷在群眾募資網站開賣暱稱「小綠綠」的縮小版合金迴力車，第一階段限量1300輛。民進黨議員質疑中捷是純官股「不能對外募一塊錢！」指中捷藉飢餓行銷上平台蹭聲量。國民黨議員表示，中捷以周邊商品炒熱話題無可厚非，但應慎選電商平台，盼綠營共同努力別「逢燕必反！」

出國比賽喊卡 芳苑國中舞龍隊失望

彰化縣芳苑國中競技舞龍隊是全縣與全國賽的常勝軍，今年原本1、2月都將代表台灣參加國際賽，卻陸續遇到香港反送中，及新冠肺炎疫情影響，原本已完成募款要出國比賽，全都暫停，讓學生相當失望。

台中市府1樓洽公 民眾讚方便

疫情緊繃，台中市府減少民眾進入各辦公室交叉傳染，在中庭空曠區增設「聯合洽公區」；台中市與彰化縣議會也比照立法院正建置視訊系統，以便讓議員與官員「隔空開會」。

台中推安心旅宿標章 已188家認證

台中市率六都之先，首推「安心旅宿」認證標章，提供給一般遊客、居家檢疫、隔離者的家屬入住；市長盧秀燕昨視察表示，全市共512家旅宿業，已有261家提出申請，188家審核通過。若居家檢疫及隔離者同一戶口共同生活家屬，只要連續14天入住同家合法旅館，每戶可獲市府補助5000元。

片源中斷 彰化市僅有的2家戲院5月1日起都暫停營運

新冠肺炎疫情延燒，彰化的電影院也受到波及，彰化市彰化大戲院今天晚間在網路臉書粉絲頁貼出「整修公告」，強調將從5月1日起先...

取消團膳改個人餐盒 王惠美肯定順德工業防疫措施

新冠肺炎疫情緊繃，各企業都有防疫因應對策，以手牌文具知名的順德工業股份有限公司(SDI)，除配合政府防疫政策，並將防疫宣...

熱門新聞

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

大黑松小倆口土城廠吹熄燈號　元首館：我們還在

小學生的一封信 他要落實防疫不讓陳時中努力白費

片源中斷 彰化市僅有的2家戲院5月1日起都暫停營運

居家檢疫期間趴趴走割草、買東西 嘉縣再開罰2人共30萬

看見韓國瑜拚市政 他寫歌從黑韓變陽光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。