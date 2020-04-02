影／連假首日盧秀燕臨時視訊會議 29局處上緊發條

因應新冠肺炎嚴峻疫情，清明連假第一天，台中市長盧秀燕一早臨時召開「台中市全民防疫整備及演練」視訊會議，29局處首長有人仍在辦公室、有人在家中，也有首長在視察掃墓公車路上，從各處同步立即上線。盧秀燕說，視訊會議是國際趨勢，也是防疫關鍵，今天緊急動員測試希望局處長打破侷限，未來不論疫情或任何突發狀況都可能採視訊會議。

盧秀燕指出，因應疫情發展，未來可能走到居家辦公的一天，線上設備的科技讓辦公不受侷限，不論家中、車上或是執行公務中都可立即開會進行決策，希望大家打破傳統觀念，也是今天臨時開會的原因，她感謝局處首長各司其職、監守崗位，經過不斷準備、不斷演練，相信對接下來嚴防疫情會有幫助。

今日臨時召開視訊會議，民政局長吳世瑋正在前往太平區視察掃墓情形的路上，立即在線上會議報告現況；交通局長葉昭甫說明連假交通疏運狀況，強調會持續宣導搭乘公車乘客需全程載口罩，業者也都願意配合。

衛生局長曾梓展也在掃墓中也立即上線，他說，衛生局已爭取提升防疫物資調撥量、優先提供第一線醫護人員使用；慢性病患者用藥，建議中央健保署放寬「慢性病連續處方箋」有效期限或開放視訊診療，讓慢性病患者減少出入醫院次數，降低感染風險。

台中市目前有6000多位民眾居家檢疫或隔離，中央已開放視訊問診，目前執行沒有問題，因應疫情嚴竣，衛生局建議中央針對一般民眾開放視訊問診，減少民眾外出，進出醫療院所的危險。