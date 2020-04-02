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肉品市場遷建立委莊競程籲刻不容緩 市府：需謹慎評估

聯合報 / 記者趙容萱喻文玟／台中即時報導
立委莊競程今天說，台中市肉品市場遷建刻不容緩，盼台中市長盧秀燕兌現承諾。圖／立委莊競程提供
立委莊競程今天說，台中市肉品市場遷建刻不容緩，盼台中市長盧秀燕兌現承諾。圖／立委莊競程提供

立委莊競程今天說，台中市肉品市場設備老舊、不符北區都市發展規劃與環境標準需求，遷建刻不容緩，盼台中市長盧秀燕兌現承諾，6月宣布搬遷位址後盡速作業，否則除將要求環保署建立異味監測機制裁罰外，不排除前往抗議。

台中市農業局回應，肉品市場遷址，市府需謹慎評估，需經多次開會，凝聚地方共識，預計今年年中選擇適當時機公布選址，肉品市場遷址的評估考量需符合民意需求、降低環境影響，依法令維持批發功能等。此外，市府推動肉品公司轉型規劃，增加營業項目，以達到觀光、肉品製作與消費採購等，符合現代化批發市場的需求。

立委莊競程表示，成立超過40年的台中市肉品市場位於北區，製造噪音與臭氣污汙環境衛生，嚴重影響建成、建德、錦洲、錦村、錦祥及金華6個里，約2萬5千多位居民生活品質，甚至是豬隻運載車途經的太平與北屯區，居民多次陳情抗議，要求遷建，但歷經胡志強、林佳龍市長，遷建遙遙無期，引起居民不滿。

莊競程認為，肉品市場設備老舊，透過設備改善效果相當有限，因此已經不符合目前北區都市發展規劃與環境標準的需求；尤其，北區屬於文教區，肉品市場與當地人文意象格格不入，希望市府依照原定6月提出遷建新址與規劃期程。莊競程說，「盧秀燕的政見，要由她自己承擔兌現」，否則，他除要求環保署介入異味偵測外，不排除帶隊前往抗議。

市議員曾朝榮說，肉品市場遷建案早在林佳龍市長時代就已經完成選址規劃遷至烏日區，現址都市計畫已變更使用分區，但盧秀燕新上任就將遷建烏日案打了回票，去年4月宣布2020年6月完成選址。

曾朝榮指出，盧秀燕對烏日鄉親說肉品市場不會設在烏日，卻對北區鄉親說，一定遷，他質疑為何市長換人，遷建案就沒進度，難道盧市府在呼攏民眾？

建德里長鄭凱鶴認為，肉品市場已成為地方公害，希望議員要求市府編列相關預算經費，補助周遭各里，他建議遷建前，市府應購置空氣清淨機給周邊住戶每戶1台，減少居家環境的生活干擾。

立委莊競程今天說，台中市肉品市場遷建刻不容緩，盼台中市長盧秀燕兌現承諾。圖／立委莊競程提供
立委莊競程今天說，台中市肉品市場遷建刻不容緩，盼台中市長盧秀燕兌現承諾。圖／立委莊競程提供

肉品 盧秀燕 台中市

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