張錦昆接國民黨縣黨部主委 落實黨部年輕化
國民黨彰化縣黨部人事新布局，縣黨部主委張曼莉因生涯規劃，今年3月31日卸下主委職務，由彰化縣議員張錦昆接任主委一職，書記長由現任一組總幹事顏文齊升任，張錦昆昨天接下中國國民黨主席江啟臣頒發的派任聘書，他強調，當務之急要依循黨中央的理念，讓黨部年輕化。
張曼莉2016年成為彰化縣黨部首位女主委，張曼莉感謝各界支持與愛護，表示服務黨職30餘年，階段性任務已完成，因個人生涯規劃，已在3月3日卸下主委職務，今後尚祈不吝賜教。
接任主委的張錦昆曾任彰化縣員林市長，第15、16、17屆彰化縣議員及改制前員林鎮第16屆、第17屆鎮長及員林市第1屆市長，現為第19屆彰化縣議員。
張錦昆在國民黨艱困之際接下主委一職，他說，國民黨未來的論述將是重點，需要由組發會提出正確論述，縣市、鄉鎮依循中央想法來表述，口徑一致，中央交代的工作地方黨部落實執行，當務之急是要黨部年輕化，沒有年輕人就沒有未來。
張錦昆說，一個人力量有限，除了尋求副主委一起落實黨的理念，接下來縣內26鄉鎮市黨部主委也陸續尋找適合人選，希望可以有年輕幹部加入，以利影響更多年輕人，慢慢組織起來，目前新冠肺炎疫情當前大家不分黨派控制疫情，在確定鄉鎮市黨部主委人選後，疫情趨緩時，會擇日舉辦聯合就職。
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