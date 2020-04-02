清明連假 溪頭森林遊樂區住房率達8成
今天是清明連假的第一天，南投縣清境農場民宿住房率不如預期，約在5成上下；但位於溪頭的明山森林會館則說，今天住房率已達8成，明後天旅館預訂的部分幾乎全滿。
在二二八連假時，南投縣內的日月潭風景區、溪頭森林遊樂區以及清境農場等，都湧入大量人潮，日月潭環潭公路大塞車，清境農場的民宿住房率也超過8成。今天是清明節4天連假的第一天，但南投縣內的觀光景點未如預期出現大批人潮。
像是位於日月潭附近的九族文化村，在清明節連假前推出優惠票價，每名12歲以下兒童在1名購票大人帶領下入園免門票，大人的全票票價也從每人新台幣850元降到650元。九族文化村行銷企劃部經理黃瑞奇接受中央社記者訪問時說，也許是因為上午下雨的關係，入園人數沒有明顯增加，和平日相比有多一點。
至於南投清境農場的民宿，住房率在這4天連假只有約5成；南投仁愛鄉清境觀光協會總幹事林宏哲說，可能是受到政府加強對武漢肺炎防疫工作的影響，清境農場周邊民宿住房率約在5成左右，雖然不像二二八連假時這麼好，但已比平日約1成的住房率高，有些業者利用這個機會，整修內部的硬體設施，提高住宿品質。
南投溪頭森林遊樂區的妖怪村，飯店住房率則高達8成；明山森林會館行銷經理邱美瑞接受中央社記訪問時說，今天會館的住房率達到8成，明天幾乎全滿，她認為可能是受到武漢肺炎影響，民眾喜歡來森林遊樂區遊玩，享受森林浴，呼吸芬多精，增加身體免疫力。
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