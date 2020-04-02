「自然變調」產生新冠肺炎？科博館特展「失序生態系」

人類文明造成的干擾和破壞，導致氣候與環境的劇烈變遷，也改變了自然運行的既有秩序。國立自然科學博物館推出「自然變調—失序的生態系」特展，藉由全球各地實際案例，引領觀眾一窺當前變調的生態現象與生物的生存挑戰，適合春假期間親子共賞。

配合政府防疫政策，科博館首次挑戰「網路直播現場開展」，館內提供觀眾消毒酒精、量測額溫等防疫措施，特展即日起至109年11月15日在第二特展室展出。相關展覽內容與科教活動可參考官網：https://web2.nmns.edu.tw/Exhibits/109/ChangingNature/。

科博館藏豐富，有來自國內外珍稀標本、保育與研究圖像和影片，讓參觀者由感受與體驗出發。

科博館長孫維新介紹「自然變調特展」共分8大展區，「自然秩序之美」透過標本呈現自然界生物碎形、黃金螺線、重複排列的構造、對稱以及體色班紋等秩序之美，探討背後潛藏的長期演化的秩序之奧，當自然秩序遇上急遽改變的環境時，改變與適應是生物們唯一的生存之道；然而，適應需要一定的時間，當環境變化幅度過大、速度過快時，部份物種可能因無法及時適應而遭淘汰。

「成長變調」、「飲食變調」、「行為變調」、「繁殖變調」4大單元，分別透過不同動物的生存挑戰案例，探討氣候變遷與極端天氣下造成的生物分佈改變、週期不一致導致的生存危機，環境污染與農藥應用帶來的的慢性之毒與性畸變，棲地破壞造成的無家可歸與食物短缺，海洋酸化引發的成長與溝通問題，以及受暖化影響的繁殖困境。