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清明連假交通警察沒休假！台中市加強違規停車執法

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
清明連假，交通警察沒休假！台中市為維護交通安全及順暢，連假期間警察局將加強紅線違規停車、併排停車執法，並機動調整路口號誌及指揮疏導等措施。圖／台中市交通局提供
清明連假，交通警察沒休假！台中市為維護交通安全及順暢，連假期間警察局將加強紅線違規停車、併排停車執法，並機動調整路口號誌及指揮疏導等措施。圖／台中市交通局提供

清明連假，交通警察沒休假！台中市為維護交通安全及順暢，連假期間警察局將加強紅線違規停車、並排停車執法，並機動調整路口號誌及指揮疏導等措施。警察局長楊源明提醒，新冠肺炎疫情期間，搭乘交通工具或自行開車，除加強清潔消毒，也務必做好車況檢查，保障自身與他人健康安全。

警察局表示，清明節連假期間，交通疏導規劃將以國道交流道、車站、墓區、景點、購物商圈等周邊道路為主，請民眾出外務必做好車況檢查，了解各項交通疏導措施，隨時掌握即時路況資訊；另外，疫情延燒，提醒市民搭乘大眾運輸或自行開車，接觸把手、拉桿或方向盤、車門門把等，務必勤洗手，加強清潔消毒。

交通警察大隊長林沐弘則說，清明節連假疏導期間為明日至4月5日，將加強紅線違規停車、並排停車執法，呼籲民眾勿酒後駕車、疲勞駕駛；此外，警察局將主動連線警廣台中分台，說明最新交通狀況、疏導措施、替代道路等資訊，供駕駛人行車參考。

交通局則公告高速公路交通疏導措施，4月2日至4月4日當日深夜0時至當日凌晨5時；109年4月5日當日深夜0時延長至當日上午10時，國道全線雙向暫停收費。

清明節連假期間，將協調增加開放路肩及延長時段，實際開放里程及使用限制仍以現場標誌為準，請駕駛人注意現場之開放路肩號誌顯示。另外，4月2日至4月5日台中市國道1號北上各入口、南下后里至豐原；國道3號快官至霧峰南下，實施精進匝道儀控，並視高速公路主線交通狀況，採取嚴格之入口匝道儀控管制。.

警察 連假 國道

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