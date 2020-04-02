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兒童清明連假 南投泰雅渡假村下午1時前免費入園

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
泰雅渡假村的露營區設在樹林間，相當寬敞，是體驗自然生活的好選擇。圖／泰雅渡假村提供
泰雅渡假村的露營區設在樹林間，相當寬敞，是體驗自然生活的好選擇。圖／泰雅渡假村提供

兒童、清明連假到來，新冠肺炎疫情接連爆發，導致國人無法出國，親近大自然、遠離都市人群的國內旅遊也是好選擇，南投泰雅渡假村4月2日至5日兒童清明連假期間，祭出下午1點前入園免門票，住宿也只要6折優惠，讓大家欣賞山林美景及呼吸新鮮空氣，放鬆身心也能提升免疫力。

泰雅渡假村位在國姓鄉，占地56公頃，園區除了擁有泰雅文化特色，更擁有住宿、露營、溫泉、烤肉、自然生態、山林美景及多元的休閒遊憩設施。

園區內擁有高達海拔500公尺的玻璃天空步道，遊客可體驗在半空中踩在透明強化玻璃上的驚險刺激，還可以欣賞山巒疊翠的美景，可以選擇在園區內生態步道，在多樣青翠植物及蟲鳴鳥叫之下，感受身處自然圍繞身邊的氛圍。當感覺到累的時候，可以來享受泰雅溫泉，碳酸氫納泉質對肌膚也有滋潤效果ˇ。

有巴洛克式建築風格的泰雅皇宮，房間寬敞，更有獨立式的冷氣，另外還有獨棟式渡假木屋，全部以原木打造，座落在森林綠意中，可以沐浴森林芬多精，是防疫期間出遊渡假的最佳選擇。

泰雅渡假村內擁有場地大、設備齊全，座落在樹林之中的渡假露營區！防疫期間可到泰雅渡假村享受多元的旅遊渡假樂趣。

泰雅渡假村內也有溫泉，碳酸氫納泉質對肌膚有滋潤效果。圖／泰雅渡假村提供
泰雅渡假村內也有溫泉，碳酸氫納泉質對肌膚有滋潤效果。圖／泰雅渡假村提供
泰雅渡假村玻璃天空步道，可挑戰膽量又能欣賞群山環繞美景。圖／泰雅渡假村提供
泰雅渡假村玻璃天空步道，可挑戰膽量又能欣賞群山環繞美景。圖／泰雅渡假村提供
泰雅渡假村獨棟小木屋，以原木打造而成，座落在森林之間，可充分享受芬多精。圖／泰雅渡假村提供
泰雅渡假村獨棟小木屋，以原木打造而成，座落在森林之間，可充分享受芬多精。圖／泰雅渡假村提供

露營區 溫泉 連假

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