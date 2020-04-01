取消團膳改個人餐盒 王惠美肯定順德工業防疫措施

新冠肺炎疫情緊繃，各企業都有防疫因應對策，以手牌文具知名的順德工業股份有限公司(SDI)，除配合政府防疫政策，並將防疫宣導推至最前線將資訊透明化，並暫時關閉餐廳集體團膳，改以個人餐盒方式分散用餐，提供員工一個安全健康安心的工作環境，彰化縣長王惠美今天蒞廠參觀表示肯定。

創辦於1953年的順德工業，除了領導國內文具用品市場外，並跨足半導體導線架產業，是全國半導體導線架第一大廠。王惠美今天下午由縣府勞工處長吳蘭梅、彰化縣工策會副總幹事陳穎青等陪同，前往了解受疫情影響狀況及採取的防疫措施，順德工業董事長陳朝雄、總經理陳維德、副總經理陳朝明、副總經理陳朝興、顧問陳朝廷等人陪同並說明順德工業的防疫步驟。

王惠美說，受到新冠肺炎全球疫情影響，國內外工廠難免有受到原物料及供應鏈或運輸中斷的影響，期待中央政府與地方一同努力共同來做相關因應，在防疫的過程，希望大家共體時艱，一起努力，為台灣一起做出貢獻。