國家漫畫館經費未到位 台中去函文化部38次無具體回應

2017年前市長林佳龍任內宣布，國家級「國家漫畫博物館」確定落腳台中將設在中台灣電影中心內，台中與文化部12月12日雙方達成決議，由文化部提供國漫館相關需求的基本書件，包含平面圖、立面圖等，供中市府辦理變更設計，但文化部承諾的4億工程預算，至今仍未到位。

立委楊瓊瓔今天立法院質詢文化部長鄭麗君此事，鄭回應，身為部長必須把關國家級博物館的品質，只要台中市政府拿完成工程品質的「三大要求」，文化部便會依規畫撥款。

台中市政府表示，「國家漫畫博物館」一直與文化部積極溝通協商「三大要求」，從前市長林佳龍開始就發了8次公文，請文化部確認；盧秀燕上任1年多以來，又發了30次公文與文化部接洽，「龍、燕」合計38次去文，均未獲得文化部在國漫館工程面的完整專業回應。

台中市新聞局今天整理雙方往來公文次數，前市長林佳龍時期發了8次公文請文化部確認需求；盧上任又去函30次給文化部，兩任市長合計38次。文化部提及需滿足「三大要求」分別是「空間集中、獨立進出、獨立水電」才能撥款。

新聞局表示，2018年4月合建案開工仍是林佳龍擔任市長，文化部都未回應台中市變更細節，僅在7月份函覆中市府需要做「國漫館上位計畫」，當時工程已進行3個月，前市長林佳龍也仍在等待文化部的工程需求細節，結果到了2019年1月文化部再度來函，請中市府「再給文化部3個月」確認初步規畫構想，提供台中市變更設計，那時工程進度已達17％，建物工程已達蓋到2樓。

新聞局說，國漫館工程進度「一直都卡在未獲得文化部具體回應」可行的工程變更設計方案，目前只能持續按原規畫設計進行，也會會持續向中央溝通，解決疑慮，希望合建案如期、如質、如預算完成。

台中市國民黨市議員黃健豪表示，「國家漫畫博物館」是國內動漫迷的期待，從過去新聞看到是前台中長林佳龍爭取，文化部有回應地方意見，代表重視動漫族群，政黨輪替後，市長盧秀燕按部就班、按照原計畫持續進行，呼籲文化部要正視國家博物館，別讓動漫迷心碎。