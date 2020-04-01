快訊

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

台師大學生確診新冠肺炎 全校6日至17日改遠距教學

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國家漫畫館經費未到位 台中去函文化部38次無具體回應

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
國家級的「國家漫畫博物館」將設立於中台灣電影中心內，此為示意圖。圖／台中市新聞局提供
國家級的「國家漫畫博物館」將設立於中台灣電影中心內，此為示意圖。圖／台中市新聞局提供

2017年前市長林佳龍任內宣布，國家級「國家漫畫博物館」確定落腳台中將設在中台灣電影中心內，台中與文化部12月12日雙方達成決議，由文化部提供國漫館相關需求的基本書件，包含平面圖、立面圖等，供中市府辦理變更設計，但文化部承諾的4億工程預算，至今仍未到位。

立委楊瓊瓔今天立法院質詢文化部長鄭麗君此事，鄭回應，身為部長必須把關國家級博物館的品質，只要台中市政府拿完成工程品質的「三大要求」，文化部便會依規畫撥款。

台中市政府表示，「國家漫畫博物館」一直與文化部積極溝通協商「三大要求」，從前市長林佳龍開始就發了8次公文，請文化部確認；盧秀燕上任1年多以來，又發了30次公文與文化部接洽，「龍、燕」合計38次去文，均未獲得文化部在國漫館工程面的完整專業回應。

台中市新聞局今天整理雙方往來公文次數，前市長林佳龍時期發了8次公文請文化部確認需求；盧上任又去函30次給文化部，兩任市長合計38次。文化部提及需滿足「三大要求」分別是「空間集中、獨立進出、獨立水電」才能撥款。

新聞局表示，2018年4月合建案開工仍是林佳龍擔任市長，文化部都未回應台中市變更細節，僅在7月份函覆中市府需要做「國漫館上位計畫」，當時工程已進行3個月，前市長林佳龍也仍在等待文化部的工程需求細節，結果到了2019年1月文化部再度來函，請中市府「再給文化部3個月」確認初步規畫構想，提供台中市變更設計，那時工程進度已達17％，建物工程已達蓋到2樓。

新聞局說，國漫館工程進度「一直都卡在未獲得文化部具體回應」可行的工程變更設計方案，目前只能持續按原規畫設計進行，也會會持續向中央溝通，解決疑慮，希望合建案如期、如質、如預算完成。

台中市國民黨市議員黃健豪表示，「國家漫畫博物館」是國內動漫迷的期待，從過去新聞看到是前台中長林佳龍爭取，文化部有回應地方意見，代表重視動漫族群，政黨輪替後，市長盧秀燕按部就班、按照原計畫持續進行，呼籲文化部要正視國家博物館，別讓動漫迷心碎。

文化部 林佳龍 台中市

延伸閱讀

【疫情官場現形記3】林佳龍出手 掀觀光局長保位戰

漫畫博物館預算未到位 鄭麗君：台中市府須達三大要求

中市推安心旅宿 盧秀燕視察飯店防疫流程

社交距離有限制 盧秀燕：加強宣導、保持距離

相關新聞

取消團膳改個人餐盒 王惠美肯定順德工業防疫措施

新冠肺炎疫情緊繃，各企業都有防疫因應對策，以手牌文具知名的順德工業股份有限公司(SDI)，除配合政府防疫政策，並將防疫宣...

國家漫畫館經費未到位 台中去函文化部38次無具體回應

2017年前市長林佳龍任內宣布，國家級「國家漫畫博物館」確定落腳台中將設在中台灣電影中心內，台中與文化部12月12日雙方...

力抗疫情 台中飯店、量販業者出新招向醫護致敬

因應疫情衝擊，台中市兆品酒店和大買家量販店今分別推醫護住房優惠方案和向醫護人員致敬的折價券，希望藉此敬向醫護人員表示敬意...

違反居家隔離罰15萬不見人 扣押保險給付才繳清

南投縣吳姓男子因違反居家隔離，被南投縣衛生局裁罰15萬元，但他卻未住南投居所，行政執行署彰化分署無法執行，但發現他名下有...

影／南投飄起「四月雪」 桐花季卻宣布停辦了

入春油桐花綻，南投縣草屯、埔里等地飄起「四月雪」，但受國內疫情升溫影響，今年「南投桐花季」系列活動確定停辦，但目前桐花陸...

影／山坡地變放牧區　國姓山林近距離看超萌水鹿

南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，多是關在柵欄裡豢養，但當地鹿農陳寶生因想讓水鹿自由奔跑，3年前嘗試放養自家山區，...

好狂！芳苑國中舞龍隊練出傳奇 累積10年全國冠軍

彰化縣芳苑國中競技舞龍隊是全縣、全國賽的常勝軍，今年原本1、2月都將代表台灣參加國際賽，卻陸續遇到香港「反送中」，新冠肺...

疫情嚴重公園夯 台中議員批老舊損壞設施得快改

疫情嚴重，室內場所多數淨空，公園成了民眾休閒、打發時間最佳去處，但有議員指不少公園座椅木條已鬆脫，鐵釘外露，也欠缺適合長...

台中國民運動中心管制人流 4月起「一周一日封館消毒」

因應新冠肺炎疫情，台中市運動局落實所轄運動場館加強防疫，執行實名制入場、單一出入口管制、入場量測體溫、雙手消毒、一線服務...

公司倒了不流淚 台中女店長還早1天開店賣雞排討生計

疫情嚴峻下，公司倒了怎麼辦？台中市一名團膳公司女店長娟娟上個月就遇到這個遭遇，連薪水也還沒拿到。但她因為早有準備，雖然公...

疫情拉警報 台中上醫院打預防針孩童少3分之1

新冠肺炎疫情持續延燒，為避免感染風險，非必要不必進出醫院，台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿發現，依照常規打預防針的孩童減少三...

搶肥料？蔡其昌問農委會主委 和搶衛生紙恐慌心理一樣

台中海線地區最近有許多農民說買不到肥料，立法院副院長蔡其昌今天打電話詢問農委會主委陳吉仲，陳吉仲說國內肥料充足，最近農民...

熱門新聞

影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

劍潭捷運站旁麥當勞無預警歇業 士林夜市人潮少8成

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

清明連假台中交通疏導看這邊 防疫暢行不塞車

影／台鐵紅外線蚵仔麵線、熱包子頻嗶叫 無人站量額溫

疫情期間出遊荷蘭遭批 嘉縣長夫人劉莉英致歉

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。