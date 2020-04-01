違反居家隔離罰15萬不見人 扣押保險給付才繳清

南投縣吳姓男子因違反居家隔離，被南投縣衛生局裁罰15萬元，但他卻未住南投居所，行政執行署彰化分署無法執行，但發現他名下有投保高額保險，因此在3月25日發扣押命令扣押他的保險給付，吳獲知保險給付被扣後，趕在昨天一次將15萬元罰鍰繳清。

行政執行署彰化分署表示，從3月23日起，共受理南投縣政府移送3件違反居家檢疫規定案件，先是黃姓男子及陳姓比丘都被裁罰1萬元。其中，彰化分署執行時，黃姓男子同意先繳納2千元，剩餘的8千元則願意分2期繳納完畢；至於陳姓比丘先行繳納2千元，並願意將剩下的8千元分4期繳納完畢，再加上吳男繳清15萬元，圓滿完成這3件新冠肺炎執行案件。

行政執行署彰化分署表示，吳姓男子違反居家隔離規定，被南投縣衛生局裁處15萬元，卻一直未繳款，衛生局即移送行政執行署彰化分署強制執行。

執行人員3月25日到吳姓男子位在南投居所查訪，但他的鄰居說他已經不住在那裡，讓執行人員一度碰壁，但執行人員不是省油的燈，發現吳男名下有投保高額保險，隨即在3月25日發扣押命令扣押吳的保險給付。

吳得知保險給付被扣押後，趕在3月31日一次將15萬元罰鍰清繳，，彰化分署在收到南投縣政府衛生局的收據後，今天（1）日將之前所發的扣押命令撤銷。

轄區包括彰化縣及南投縣行政執行署彰化分署表示縣，兩縣截至3月31日為止，有關違反新冠肺炎並已裁罰的案件共有13件（南投3件，彰化10件），目前僅有南投縣政府將該縣府所有裁罰成立且可移送的3個案件都移送彰化分署執行，且經彰化分署全部成功執行完畢。