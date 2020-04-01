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疫情延燒 彰化醫院聯合33家診所啟動視訊門診

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
衛福部彰化醫院聯合33家診所今天起啟動視訊門診。圖／彰化醫院提供
衛福部彰化醫院聯合33家診所今天起啟動視訊門診。圖／彰化醫院提供

新冠肺炎疫情延燒，居家隔離或居家檢疫者越來越多，衛福部彰化醫院聯合33家診所今天起啟動視訊門診，避免檢疫者趴趴走，目前南彰化12鄉鎮市的個案都在他們的服務範圍，身體不舒服時可透過視訊看診。

彰化醫院長謝文淮表示，居家隔離或居家檢疫者如果發燒或病情嚴重，可通報彰化縣衛生局，由救護車送到醫院急診室，若是單純症狀或慢性病藥用完了，甚至是原本已安排檢查，卻不能外出去醫院，都可撥打1922，由衛生局轉介個案到彰化醫院，啟動通訊診療，由專科醫師視訊看診，這些醫師包括彰化醫院醫師及社區診所醫師。

彰化醫院組成社區醫療群，共有33家診所37位醫師加入，建置網路視訊，昨天演練模擬一位居家隔離者腹瀉無法外出看診，撥打1922防疫專線，衛生局轉介該名隔離者給彰化醫院，個管師聯絡患者後認為病情單純，啟動視訊門診，請患者加入彰化醫院提供的Line，開啟對話，安排好專科醫師，患者、醫師、個管師三方通話。

醫師問診開藥，個管師核算好比照門診的費用後，由家屬或代表人帶著患者健保卡及費用到醫院急診旁的疫病門診，服務人員則以欠卡方式完成批價及領藥，等候患者來補健保卡及取藥。

謝文淮表示，若個案住得比較遠，家屬來院代領藥不方便，個管師將連絡上述33家診所中距離個案最近的診所，由該院個管師和診所醫師、患者啟動三方視訊看診，程序相同。

衛福部彰化醫院聯合33家診所今天起啟動視訊門診。圖／彰化醫院提供
衛福部彰化醫院聯合33家診所今天起啟動視訊門診。圖／彰化醫院提供

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