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影／南投飄起「四月雪」 桐花季卻宣布停辦了
入春油桐花綻，南投縣草屯、埔里等地飄起「四月雪」，但受國內疫情升溫影響，今年「南投桐花季」系列活動確定停辦，但目前桐花陸續盛開，花況漸佳，也將進入最佳觀賞期，縣府因此建議民眾，連假期間做好防疫仍歡迎到南投踏青賞花。
縣府指出，油桐花季通常在每年4月登場，但今年因春冬氣候濕暖，南投山區3月下旬就開始有桐花「偷跑」綻放，因此花季較往年提早，現在花況又更佳，埔里牛耳藝術渡假村、草屯植物公園等地部分桐花開始盛開，因此已有花可賞。
其中，埔里鎮賞桐勝地「牛耳藝術渡假村」目前園內已花開4成，草屯鎮植物公園周邊花況稍稀落不一，但有幾棵已盛放近5成，近期已有不少遊客前往遊賞，還有人撿拾掉落的桐花排出愛心圖案或2020字樣，吸引民眾拍照留念。
只是，今年「南投桐花季」受國內新冠肺炎疫情升溫，經縣府與地方公所討論後確定宣布4鄉鎮活動全數停辦，縣府文化局表示，根據中央建議防疫期間減少群聚行為，考量辦活動恐吸引過量且密集人潮，彙整地方意見後確定停辦取消。
但文化局也提到，近期雖不適合群聚活動，但民眾只要落實並遵守防疫規範，仍可利用假日到戶外欣賞桐花美景，而埔里牛耳、草屯植物公園、南投易經大學、魚池德龍宮廣場、水里益則坑等都是不錯的戶外遊賞地點，適合踏青賞花。
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