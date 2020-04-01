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國泰人壽贊助234萬 為彰化8千弱勢民眾投保微型保險

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右3）感謝國泰人壽及金管會協助，為縣內約8000位弱勢民眾投保微型保險。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（右3）感謝國泰人壽及金管會協助，為縣內約8000位弱勢民眾投保微型保險。記者劉明岩／攝影

在國泰人壽全額贊助234萬元下，彰化縣長王惠美今天宣布為縣內約8000位弱勢民眾投保微型保險，投保對象是109年度符合低收入戶資格及特殊境遇扶助各項補助，且年滿15歲至75歲並同意個資使用的縣民，若不幸遇意外導致失能或不幸往生，可獲2萬5000元至50萬元等理賠，藉由保險給付度過難關。　

縣府表示，微型保險即為小額納保，希望藉由小額保費支出，保障弱勢民眾不致因意外發生死亡或失能等保險事故，而使其家庭陷入困境，中央金融監督管理委員會近年來一直推動此項保險業務，希望能有更多弱勢民眾加入微型保險。

王惠美今天在縣府中庭舉行的記者會中表示，感謝金融監督管理委員會協助媒合國泰人壽，國泰人壽全額贊助234萬元經費，讓弱勢民眾可以加保，也希望國泰人壽的拋磚引玉，能集聚更多各界善心的力量，彰化縣政府也會持續找尋資源，持續透過公私協力辦理微型保險，並期望能讓更多弱勢民眾受益。

金管會保險局副局長張玉煇說，國泰人壽基於公共利益與社會責任，協助推動微型保險來照顧弱勢族群。金管會去年拜訪彰化縣政府，也獲得縣府支持，所以金管會、縣府與保險公會建立很好的聯繫管道，一起在彰化縣推動微型保險，終於促成這次微型保險的開辦。希望弱勢族群能夠透過金融服務，脫離貧窮、翻轉人生。

國泰人壽保險股份有限公司總公司副總經理張照明說，金管會從98年起積極推動微型保險，號召保險公司一起填補社會保險以及社會救助機制不足的缺口，國泰人壽積極響應，幫助更多弱勢族群得到微型保險，此次獲得彰化縣政府協助，讓彰化縣8000多名民眾能夠獲得微型保險的保障，讓社會安全防護網更加堅固。

彰化縣長王惠美（左7）感謝國泰人壽及金管會協助，為縣內約8000位弱勢民眾投保微型保險。記者劉明岩／攝影
彰化縣長王惠美（左7）感謝國泰人壽及金管會協助，為縣內約8000位弱勢民眾投保微型保險。記者劉明岩／攝影

保險 王惠美

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