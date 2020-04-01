爭取5年 大甲溪下游高灘地保護工程今啟動

經過5年7次會勘，台中市大甲溪北岸高灘地保護工程今天終於啟動，清淤、河心導正、高灘地邊緣培厚等工程多管齊下，農民今天說很感謝台中市議員吳敏濟帶著大家抗爭及陳情，合法耕種的權益終於獲得保障。

第三河川局從104年7月1日一道公文，逕行廢止大甲溪河口至台１線大甲溪橋河段範圍內河川公地種植使用許可書，目的是清除河川淤積出售砂石，承租戶幾代心血一夕遭到抹煞，生活無以為繼，農民群情激憤向市議員吳敏濟陳情，開始了漫長爭取過程。

吳敏濟指出，北岸高灘地遠離河心500公尺，並不影響排洪且具有護堤的功能，假借清淤之名謀取砂石利益的作法，顯然違背治水專業及社會正義，他在104年向監察院提出陳情，成功保住北岸高灘地。然而，清淤工程完成後，河道卻北移，106年6月強降雨，高灘地上十多公頃農田消失於滾滾洪流之中，甚至有農民跌落重傷，人為挾怨報復的說法甚囂塵上。

為保護弱勢農民的權益，108年吳敏濟率領農民到立法院中部辦公室，向當時立法院長蘇嘉全陳情，5月第三河川局終於投放4百多顆消波塊阻擋溪水沖擊高灘地，但畢竟杯水車薪，12月市府同意吳敏濟的建議，將河心導正納入清淤計畫之中。

水利局副局長馬名謙指出，根本解決之道就是清除河道中央淤積的砂石，將偏北的水道導引到中央來，此工程經費來自於出售清淤砂石所得6500萬元，100萬元用於河心導正，250萬元做高灘地邊緣培厚，其餘用於疏濬，有此理想的結果農民應該要感謝吳議員多年來為大家的努力爭取。

水利局水利工程科長柯玉川表示，目前台一線大甲溪橋下游有二個水道，今天先進行河心導正工程，將威脅高灘地的北側水道導引至中央水道，接著進行下游清淤工程，並且將持續崩塌的高灘地邊緣培厚，之後再針對出海口西濱大甲溪橋下進行整理，讓高灘地不再受到洪水的侵襲。