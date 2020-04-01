快訊

極音速反艦飛彈揭幕：美軍航艦戰鬥群還能稱霸全球？

搶板信銀案／歹徒搭捷運不知怎投幣 不排除有再搶劫想法

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／山坡地變放牧區　國姓山林近距離看超萌水鹿

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，當地鹿農陳寶生因想水鹿自由奔跑，放養自家山區，以人道自然打造與鹿共存的環境。圖／寶生鹿場提供
南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，當地鹿農陳寶生因想水鹿自由奔跑，放養自家山區，以人道自然打造與鹿共存的環境。圖／寶生鹿場提供

南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，多是關在柵欄裡豢養，但當地鹿農陳寶生因想讓水鹿自由奔跑，3年前嘗試放養自家山區，園內則廣種巨葉榕及原始植物，以人道自然打造與鹿共存的環境，也歡迎消費者或民眾預約購買或參觀。

國姓鄉公所說，國姓環山面水少污染適合畜牧，飼養水鹿已逾百年，可說是國內養鹿原鄉，全鄉鹿隻達4600頭是當地重要經濟動物，每年3至6月進入鹿茸採收期，鹿茸、鹿血及其加工產品都有在地產銷管道，全鄉靠鹿年營收近2億元。

而國姓鄉養鹿與國內多數畜牧業一樣採「欄養」，唯獨當地寶生鹿場，並非將鹿關進窄小柵欄，反而是將自家原始山坡地圍成放牧區，罕見「放養」水鹿讓牠們能在山林間自由走動覓食，讓水鹿可以在比較自然的環境中生長。

「想看到水鹿穿梭山林健康奔跑。」45歲鹿農陳寶生說，世居國姓以養鹿為業，過去家裡少說養逾600頭，接棒後發現傳統欄養，雖能造就高產量，但豢養環境卻不太友善，跟長輩討論評估後決定要給家中水鹿比較優質的成長環境。

陳先是將飼養量減至約300頭，擴大原有鹿場的欄養空間，但柵欄仍在，水鹿行動仍受限，3年前便以高架鐵絲網圍繞自家約3公頃大的山坡地，保留並廣植原始植物及巨葉榕，並稍微區隔出人行步道，成為人道自然的水鹿放牧區。

陳表示，放養的鹿茸平均產量僅80兩，遠不及欄養的逾200多兩，但能看到牠們開心奔跑，他甘之如飴，未來環境許可將放養更多水鹿；而為讓消費者和民眾瞭解台灣水鹿生態，場內也有規畫步道讓人近距離參觀，但要事先預約。

南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，當地鹿農陳寶生因想水鹿自由奔跑，放養自家山區，以人道自然打造與鹿共存的環境。圖／寶生鹿場提供
南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，當地鹿農陳寶生因想水鹿自由奔跑，放養自家山區，以人道自然打造與鹿共存的環境。圖／寶生鹿場提供

鹿茸

延伸閱讀

解套非法建物 東縣研擬重劃土地

新北農業局辦水保講習會 邀申請人參加免誤觸法規受罰

長億基隆透天厝法拍 第二輪一拍底價2.01億

苗栗縣8成山坡地 違反水保法未限期改善累計開罰逾百萬

相關新聞

影／南投飄起「四月雪」 桐花季卻宣布停辦了

入春油桐花綻，南投縣草屯、埔里等地飄起「四月雪」，但受國內疫情升溫影響，今年「南投桐花季」系列活動確定停辦，但目前桐花陸...

影／山坡地變放牧區　國姓山林近距離看超萌水鹿

南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，多是關在柵欄裡豢養，但當地鹿農陳寶生因想讓水鹿自由奔跑，3年前嘗試放養自家山區，...

好狂！芳苑國中舞龍隊練出傳奇 累積10年全國冠軍

彰化縣芳苑國中競技舞龍隊是全縣、全國賽的常勝軍，今年原本1、2月都將代表台灣參加國際賽，卻陸續遇到香港「反送中」，新冠肺...

疫情嚴重公園夯 台中議員批老舊損壞設施得快改

疫情嚴重，室內場所多數淨空，公園成了民眾休閒、打發時間最佳去處，但有議員指不少公園座椅木條已鬆脫，鐵釘外露，也欠缺適合長...

台中國民運動中心管制人流 4月起「一周一日封館消毒」

因應新冠肺炎疫情，台中市運動局落實所轄運動場館加強防疫，執行實名制入場、單一出入口管制、入場量測體溫、雙手消毒、一線服務...

公司倒了不流淚 台中女店長還早1天開店賣雞排討生計

疫情嚴峻下，公司倒了怎麼辦？台中市一名團膳公司女店長娟娟上個月就遇到這個遭遇，連薪水也還沒拿到。但她因為早有準備，雖然公...

疫情拉警報 台中上醫院打預防針孩童少3分之1

新冠肺炎疫情持續延燒，為避免感染風險，非必要不必進出醫院，台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿發現，依照常規打預防針的孩童減少三...

搶肥料？蔡其昌問農委會主委 和搶衛生紙恐慌心理一樣

台中海線地區最近有許多農民說買不到肥料，立法院副院長蔡其昌今天打電話詢問農委會主委陳吉仲，陳吉仲說國內肥料充足，最近農民...

社交距離有限制 盧秀燕：加強宣導、保持距離

中央疫情指揮中心昨日公告，社交距離室內1.5公尺、室外1公尺。台中市長盧秀燕今天參加「安心旅宿」視察時表示，全力配合，中...

921地震後拆除重建 豐原高中愛校樓今啟用

台中市豐原高中愛校樓1972年興建，921地震後，因大樓耐震係數不足拆除，學校積極向中央爭取重建經費，2018年動工重建...

中捷上募資平台賣迴力車 議員：市府100%投資不能募

台中捷運綠線預定今年底通車，市議會在最近一次臨時會也同意市府增資25億元。台中捷運公司在群眾募資網站開賣迴力車，議員質疑...

清明連假台中交通疏導看這邊 防疫暢行不塞車

台中市警局交通大隊因應清明節4天連假，已從今天起規劃1連5天的交通疏導計畫，以維護台市交通安全及順暢，清明節連假期間，交...

熱門新聞

影／強制戴口罩、量體溫 汐科站排隊人潮看不到盡頭

劍潭捷運站旁麥當勞無預警歇業 士林夜市人潮少8成

彰化縣新冠肺炎確診病例累計16人 新增2例均是留學生

影／台鐵紅外線蚵仔麵線、熱包子頻嗶叫 無人站量額溫

清明連假台中交通疏導看這邊 防疫暢行不塞車

實名制官員不配合 鄭文燦重話：沒特權、違規就懲處

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。