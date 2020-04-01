影／山坡地變放牧區　國姓山林近距離看超萌水鹿

南投縣國姓鄉是國內最大的台灣水鹿養殖區，多是關在柵欄裡豢養，但當地鹿農陳寶生因想讓水鹿自由奔跑，3年前嘗試放養自家山區，園內則廣種巨葉榕及原始植物，以人道自然打造與鹿共存的環境，也歡迎消費者或民眾預約購買或參觀。

國姓鄉公所說，國姓環山面水少污染適合畜牧，飼養水鹿已逾百年，可說是國內養鹿原鄉，全鄉鹿隻達4600頭是當地重要經濟動物，每年3至6月進入鹿茸採收期，鹿茸、鹿血及其加工產品都有在地產銷管道，全鄉靠鹿年營收近2億元。

而國姓鄉養鹿與國內多數畜牧業一樣採「欄養」，唯獨當地寶生鹿場，並非將鹿關進窄小柵欄，反而是將自家原始山坡地圍成放牧區，罕見「放養」水鹿讓牠們能在山林間自由走動覓食，讓水鹿可以在比較自然的環境中生長。

「想看到水鹿穿梭山林健康奔跑。」45歲鹿農陳寶生說，世居國姓以養鹿為業，過去家裡少說養逾600頭，接棒後發現傳統欄養，雖能造就高產量，但豢養環境卻不太友善，跟長輩討論評估後決定要給家中水鹿比較優質的成長環境。

陳先是將飼養量減至約300頭，擴大原有鹿場的欄養空間，但柵欄仍在，水鹿行動仍受限，3年前便以高架鐵絲網圍繞自家約3公頃大的山坡地，保留並廣植原始植物及巨葉榕，並稍微區隔出人行步道，成為人道自然的水鹿放牧區。