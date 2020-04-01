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好狂！芳苑國中舞龍隊練出傳奇 累積10年全國冠軍

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
芳苑國中舞龍隊上月到台北市參加「108學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，表現亮眼。圖／芳苑國中提供
芳苑國中舞龍隊上月到台北市參加「108學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，表現亮眼。圖／芳苑國中提供

彰化縣芳苑國中競技舞龍隊是全縣、全國賽的常勝軍，今年原本1、2月都將代表台灣參加國際賽，卻陸續遇到香港「反送中」，新冠肺炎疫情影響，原本已完成募款出國比賽都因此暫停，學生相當失望。

芳苑國中2005年成立舞龍隊，草創初期由全校師生共同製作專屬的龍，龍背上的背鰭與亮片是由全校師生一針一線縫製成，後來轉練競技舞龍，學校已連續近10年在全國賽獲得冠軍，芳苑國中舞龍隊上月到台北市參加「108學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，再次獲國中組舞龍自選套路、規定套路第一名。

校長黃天助說，出國比賽需要大筆經費，因此有時會婉拒出國，今年原本將代表台灣到中國參加國際賽，不少熱心企業贊助，募得40萬可讓15名學生出國，但疫情延燒，許多學生拿到第一本護照卻被告知不能出國，難免失望。

黃天助也表示，學校學生約有6成較為弱勢，早期組成龍隊是希望日學生增加成就感，也照顧他們的生活，學校體育組長陳秀紹長期陪伴學生練習，投入甚多，校方每年為維持最佳紀錄也飽受壓力，但師生努力下，讓偏遠學校的努力被看見。

舞龍隊員黃聖壹說，從國一練到國三，每天放學需練一小時，周日還得回校訓練，舞龍的基本功就是鍛鍊體力，原本跑1圈操場就累個半死，現在跑個5圈就是訓練前的暖身而已。

龍隊女隊員劉儀瑄、洪立芹則分別在表演中擔綱舞龍珠的角色，也跟著男隊員練體能，洪立芹說，參加比賽可學到他校的優點，但也認為自己的團隊編排套路豐富，每個人都屬重要位置，呈現上具有優勢。

芳苑國中舞龍隊上月到台北市參加「108學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，再次獲國中組舞龍自選套路、規定套路第一名。圖／芳苑國中提供
芳苑國中舞龍隊上月到台北市參加「108學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，再次獲國中組舞龍自選套路、規定套路第一名。圖／芳苑國中提供
芳苑國中舞龍隊上月到台北市參加「108學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，再次獲國中組舞龍自選套路、規定套路第一名。圖／芳苑國中提供
芳苑國中舞龍隊上月到台北市參加「108學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，再次獲國中組舞龍自選套路、規定套路第一名。圖／芳苑國中提供
芳苑國中舞龍隊上月到台北市參加「108學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，表現亮眼。圖／芳苑國中提供
芳苑國中舞龍隊上月到台北市參加「108學年度全國中華盃舞龍舞獅錦標賽」，表現亮眼。圖／芳苑國中提供

出國 疫情 新冠肺炎

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