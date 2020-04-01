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疫情嚴重公園夯 台中議員批老舊損壞設施得快改

聯合報 / 記者張明慧／台中即時報導
台中市議員邱素貞（左）、國光里長陳雅惠指公園不少木椅損壞卻未維修，增加危險性。圖／邱素貞議員提供
台中市議員邱素貞（左）、國光里長陳雅惠指公園不少木椅損壞卻未維修，增加危險性。圖／邱素貞議員提供

疫情嚴重，室內場所多數淨空，公園成了民眾休閒、打發時間最佳去處，但有議員指不少公園座椅木條已鬆脫，鐵釘外露，也欠缺適合長青族使用的設施，應加速改善。

中市建設局表示，先前維護巡查，發現大智公園2張座椅木條局部損壞，立即圈圍警示帶示警，並安排修繕，今(1)日即可完成；同時也評估更新扶手座椅，提供更完善的休憩設施

台中市議員邱素貞指出，疫情延燒，室內有群聚感染危險，公園成了最多民眾休憩、運動場所，設施安全不容忽視，但很多公園已年老失修，市府應更重視舊設施改善。

國光里長陳雅惠與邱素貞議員今到東峰、大智公園，其中大智公園部分座椅木條鬆動、脫落，兩旁未設扶手，不利長輩或行動不便者使用。

另東峰公園長青族佔很大比例，但長輩也反映適合他們的設施較少，建議可在兒童遊戲區旁空地增加適宜長青族使用的體健設施，如太空漫步機、3人扭腰器。

建設局指出，市府提出「台中美樂地（Taichung Melody）」計畫，推動「陽光公廁」及「共融公園」，將既有公園變身為友善休閒場域，會考量各區域均衡發展，分期、分階段持續打造友善休閒場域。

近期因應新冠肺炎疫情，也要求各維護廠商針對公園內設施、兒童遊戲場、公廁加強防疫清潔，讓民眾使用更安全、安心。

台中市議員邱素貞（左）、國光里長陳雅惠建議公園已成長青族休憩場域，應增加適合老人的設施。圖／邱素貞議員提供
台中市議員邱素貞（左）、國光里長陳雅惠建議公園已成長青族休憩場域，應增加適合老人的設施。圖／邱素貞議員提供

疫情 邱素貞 新冠肺炎

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