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台中國民運動中心管制人流 4月起「一周一日封館消毒」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
因應新冠肺炎疫情，台中市運動局落實所轄運動場館加強防疫，執行實名制入場、單一出入口管制、入場量測體溫、雙手消毒、一線服務人員全程佩戴口罩，4月1日起朝馬、北區、南屯國民運動中心、港區運動公園執行「一周一日封館」，落實每周1日擴大消毒。圖／台中市運動局提供
因應新冠肺炎疫情，台中市運動局落實所轄運動場館加強防疫，執行實名制入場、單一出入口管制、入場量測體溫、雙手消毒、一線服務人員全程佩戴口罩，4月1日起朝馬、北區、南屯國民運動中心、港區運動公園執行「一周一日封館」，落實每周1日擴大消毒。圖／台中市運動局提供

因應新冠肺炎疫情台中市運動局落實所轄運動場館加強防疫，執行實名制入場、單一出入口管制、入場量測體溫、雙手消毒、一線服務人員全程佩戴口罩，4月1日起朝馬、北區、南屯國民運動中心、港區運動公園執行「一周一日封館」，落實每周1日擴大消毒，並進行人流減量20％控管，降低群聚感染風險。

運動局長李昱叡表示，隨著國際疫情升溫，為保障市民健康，已邀集朝馬、北區、南屯國民運動中心、港區運動公園的營運公司共同研商，提出「一周一日封館」，首階段4月2日封館，因應連續假期即將到來，先閉館一日消毒，後續4月的每個星期日，關閉全市各國民運動中心及港區運動公園場館，展開深度消毒作業，未來消毒排程根據疫情滾動式調整。

運動局表示，依據「台中市政府因應 COVID-19 疫情防疫規範」，規定活動空間容留人數以每人大於3至4平方公尺為原則計算，經評估國運場館活動空間，即日起執行各場館空間人流減量20％管制，會在各運動場館入口處公告，後續將視疫情狀況，評估延長管制時間、人流擴大減量至50％或直接閉館等措施。

運動局強調，為保障場館使用者與員工安全，若民眾出現強烈咳嗽、發燒等症狀，工作人員得禁止入場，呼籲民眾務必配合，保護自身與他人安全。

因應新冠肺炎疫情，台中市運動局落實所轄運動場館加強防疫，執行實名制入場、單一出入口管制、入場量測體溫、雙手消毒、一線服務人員全程佩戴口罩，4月1日起朝馬、北區、南屯國民運動中心、港區運動公園執行「一周一日封館」，落實每周1日擴大消毒。圖／台中市運動局提供
因應新冠肺炎疫情，台中市運動局落實所轄運動場館加強防疫，執行實名制入場、單一出入口管制、入場量測體溫、雙手消毒、一線服務人員全程佩戴口罩，4月1日起朝馬、北區、南屯國民運動中心、港區運動公園執行「一周一日封館」，落實每周1日擴大消毒。圖／台中市運動局提供

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