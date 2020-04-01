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台中司法大廈因應疫情 彈性調整午餐時間為11時至13時

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中司法大廈管理委員會為因應新冠肺炎，鑑於午餐時間人潮過於聚集，彈性調整午餐時間為11時至13時2小時，由員工自行選擇休息1小時，並採梅花座，保障員工用餐安全。記者白錫鏗／攝影
台中司法大廈管理委員會為因應新冠肺炎，鑑於午餐時間人潮過於聚集，彈性調整午餐時間為11時至13時2小時，由員工自行選擇休息1小時，並採梅花座，保障員工用餐安全。記者白錫鏗／攝影

台中司法大廈管理委員會為因應新冠肺炎，今天召開會議，鑑於原午餐時間中午12時至13時1小時的用餐時間，人潮過於聚集，彈性調整午餐時間為11時至13時2小時，由員工自行選擇於11時至13小時之間，休息1小時，並將原容納80人的座位，縮減一半為40人座位，採梅花座，保障員工用餐安全。

台中司法大廈管理委員會主任委員李慶義（台中高分檢主任檢察官）表示，司法大廈有台中地檢署、台中地院、台中高分檢等單位，近2000人在司法大上班，而員工餐廳位於地下室，午餐時間人潮過於聚集，為因應新冠肺炎，特召開會議。

李慶義說，防疫期間避免於中午12時至13時的午休用餐時間，人潮過於聚集，增加感染機會，建請各機關，彈性調整1小時的午休時間，除第一線的臨櫃人員外，或其他另有勤務之人，於不影響工作及洽公民眾權益，得自行選擇於11時至13時之間，休息1小時。

同時，地下室餐廳座位取消一半，即原容納80座位，縮減一半為40座位，並採梅花座，非結伴同行的不特定人，應避免同桌共餐。

此外，進入司法大廈人員，應一律量體溫，合格者（額溫低於37.5度），可自貼司法大廈提供的辨識小貼，但再次進入司法大廈，但應量體溫。體溫不合格者，應阻止其進入，如仍須進入，應請其配戴口罩，並以酒精洗手，內部員工，應通知所屬機關人事室，應傳到案的人員，應通告該股法官或檢察官。

台中司法大廈管理委員會為因應新冠肺炎，鑑於午餐時間人潮過於聚集，彈性調整午餐時間為11時至13時2小時，由員工自行選擇休息1小時，並採梅花座，保障員工用餐安全。記者白錫鏗／攝影
台中司法大廈管理委員會為因應新冠肺炎，鑑於午餐時間人潮過於聚集，彈性調整午餐時間為11時至13時2小時，由員工自行選擇休息1小時，並採梅花座，保障員工用餐安全。記者白錫鏗／攝影
台中司法大廈管理委員會為因應新冠肺炎，鑑於午餐時間人潮過於聚集，彈性調整午餐時間為11時至13時2小時，由員工自行選擇休息1小時，並採梅花座，保障員工用餐安全。記者白錫鏗／攝影
台中司法大廈管理委員會為因應新冠肺炎，鑑於午餐時間人潮過於聚集，彈性調整午餐時間為11時至13時2小時，由員工自行選擇休息1小時，並採梅花座，保障員工用餐安全。記者白錫鏗／攝影

司法 新冠肺炎 檢察官

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