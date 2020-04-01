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如果疫情讓議會無法開會 彰化縣議會視訊開會準備好了

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
因為新冠肺炎疫情，彰化縣議會今天上午測試視訊開會，由議長謝典林主持，當場由議員透過視訊與官員詢答。記者劉明岩／攝影
因為新冠肺炎疫情，彰化縣議會今天上午測試視訊開會，由議長謝典林主持，當場由議員透過視訊與官員詢答。記者劉明岩／攝影

為因應持續緊繃的新冠肺炎疫情，彰化縣議會將比照立法院機制，如有人員確診時，會由議長邀請各黨團協商，決定是否停會、休會或啟動線上視訊會議，並將視疫情發展彈性調整。其中視訊設備架設完成，並在今天上午演練，議長謝典林、縣長王惠美、各黨團議員代表及縣府各局處官員代表均實際上線參與測試，大致順利。

儘管視訊會議可供議員詰問官員，甚至攻防，但卻沒有臨場感，「精彩度」不足，尤其以視訊開會做出的決議，恐有法律效力的問題，縣議會人員表示，內政部迄今未能做出釋示，可能要視疫情發展，或由總統發布緊急命令，才會有明確的答案。

議長謝典林表示，當然希望疫情很快能過去，但為了確保議事運作無虞，縣議會已經準備好了，未來如果須要啟動線上視訊會議，縣內各區域議員不必親自到議會，只要透過手機在服務處連線就能參與會議，主席透過視訊平台主持，議員在線上質詢及發言，縣長及縣府各局處首長也可直接回應，儘可能實際模擬實際議會運作方式，降低特定空間群聚風險。

謝議長說，日前議會同仁已將視訊設備架設完成，也將陸續到每位議員服務處協助裝設及說明操作方式，為疫情未來的可能發展做好準備，備戰未來可能停止在會內開會狀態。

為因應疫情，彰化縣議會已決定臨時會延期，屆時如果開會，將配合中央流行疫情指揮中心針對室內超過100人以上、室外超過500人以上公眾集會活動建議停辦的指引， 將限定議場內不超過百人，在防止疫情擴散前提下，在議會監督、議政推動之間取得平衡。

今天參與演練測試的有議長謝典林、副議長許原龍及議員凃淑媚、李成濟、曹嘉豪、莊陞漢、吳淑娟、張雪如及吳韋達，他們或在服務處、郊外或者車內用手機或電腦視訊，縣府則有縣長王惠美、民政處長賴致富、警察局長方仰寧、消防局長蕭嘉政、衛生局長葉彥伯及環保局長江培根等人。

因為新冠肺炎疫情，彰化縣議會今天上午測試視訊開會，由議長謝典林主持，當場由議員透過視訊與官員詢答。記者劉明岩／攝影
因為新冠肺炎疫情，彰化縣議會今天上午測試視訊開會，由議長謝典林主持，當場由議員透過視訊與官員詢答。記者劉明岩／攝影
因為新冠肺炎疫情，彰化縣議會今天上午測試視訊開會，由議長謝典林主持，當場由議員透過視訊與縣長王惠美員詢答。記者劉明岩／攝影
因為新冠肺炎疫情，彰化縣議會今天上午測試視訊開會，由議長謝典林主持，當場由議員透過視訊與縣長王惠美員詢答。記者劉明岩／攝影
因為新冠肺炎疫情，彰化縣議會今天上午測試視訊開會，由議長謝典林主持，當場由議員透過視訊與官員詢答。記者劉明岩／攝影
因為新冠肺炎疫情，彰化縣議會今天上午測試視訊開會，由議長謝典林主持，當場由議員透過視訊與官員詢答。記者劉明岩／攝影
因為新冠肺炎疫情，彰化縣議會今天上午測試視訊開會，由議長謝典林主持，當場由議員透過視訊與縣長王惠美員詢答。記者劉明岩／攝影
因為新冠肺炎疫情，彰化縣議會今天上午測試視訊開會，由議長謝典林主持，當場由議員透過視訊與縣長王惠美員詢答。記者劉明岩／攝影

疫情 王惠美

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