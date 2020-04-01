如果疫情讓議會無法開會 彰化縣議會視訊開會準備好了

為因應持續緊繃的新冠肺炎疫情，彰化縣議會將比照立法院機制，如有人員確診時，會由議長邀請各黨團協商，決定是否停會、休會或啟動線上視訊會議，並將視疫情發展彈性調整。其中視訊設備架設完成，並在今天上午演練，議長謝典林、縣長王惠美、各黨團議員代表及縣府各局處官員代表均實際上線參與測試，大致順利。

儘管視訊會議可供議員詰問官員，甚至攻防，但卻沒有臨場感，「精彩度」不足，尤其以視訊開會做出的決議，恐有法律效力的問題，縣議會人員表示，內政部迄今未能做出釋示，可能要視疫情發展，或由總統發布緊急命令，才會有明確的答案。

議長謝典林表示，當然希望疫情很快能過去，但為了確保議事運作無虞，縣議會已經準備好了，未來如果須要啟動線上視訊會議，縣內各區域議員不必親自到議會，只要透過手機在服務處連線就能參與會議，主席透過視訊平台主持，議員在線上質詢及發言，縣長及縣府各局處首長也可直接回應，儘可能實際模擬實際議會運作方式，降低特定空間群聚風險。

謝議長說，日前議會同仁已將視訊設備架設完成，也將陸續到每位議員服務處協助裝設及說明操作方式，為疫情未來的可能發展做好準備，備戰未來可能停止在會內開會狀態。

為因應疫情，彰化縣議會已決定臨時會延期，屆時如果開會，將配合中央流行疫情指揮中心針對室內超過100人以上、室外超過500人以上公眾集會活動建議停辦的指引， 將限定議場內不超過百人，在防止疫情擴散前提下，在議會監督、議政推動之間取得平衡。