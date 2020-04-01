公司倒了不流淚 台中女店長還早1天開店賣雞排討生計

疫情嚴峻下，公司倒了怎麼辦？台中市一名團膳公司女店長娟娟上個月就遇到這個遭遇，連薪水也還沒拿到。但她因為早有準備，雖然公司倒了，但她和同事合夥開的雞排店已早1天開張了。而且，她心想，雖然當月的薪水還未拿到，但與公司多爭無益，趕緊找現金才最重要，希望藉著平民美食讓家計不致中斷。

娟娟說，公司是一家大型食品公司的上游，負責供貨給一些科技公司，但因為利潤微薄，早看到公司營運上有些問題，因此她和同事有集資創業的想法，並自上個月中著手籌備開店，沒想到雞排店才開幕1天，公司就傳出倒閉，但她已順利接上新工作。

娟娟的店面不大，位在忠明南路305號，除了賣台式鹹酥雞、大雞排和美式炸雞腿和炸雞翅，還有日式唐揚雞和四川椒麻雞翅。她說，多年來在團膳公司練就的廚藝，使她很快能上手，更有信心能滿足老饕的胃。

也因為原先在大公司的訓練，娟娟店裡有標準的作業流程，玻璃櫃還特地擺了3個秤，明白告訴顧客雞排重達300克、雞腿200克，雞翅100克，少一點都不行。