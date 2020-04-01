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疫情拉警報 台中上醫院打預防針孩童少3分之1

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
新冠肺炎疫情持續延燒，為避免感染風險，台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿發現，依照常規打預防針的孩童減少三分之一，甚至必須追踪病情的腎臟病童也有不少人未回診。圖／台中慈濟醫院提供
新冠肺炎疫情持續延燒，為避免感染風險，台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿發現，依照常規打預防針的孩童減少三分之一，甚至必須追踪病情的腎臟病童也有不少人未回診。圖／台中慈濟醫院提供

新冠肺炎疫情持續延燒，為避免感染風險，非必要不必進出醫院，台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿發現，依照常規打預防針的孩童減少三分之一，甚至必須追踪病情的腎臟病童也有不少人未回診。他提醒，防疫很重要，應按時施打的預防針及必須追踪的病情仍應完成，家長千萬不要顧此失彼。

李敏駿指出，疫情拉警報後，原本應接種常規疫苗的兒童約有三分之一未回來醫院打預防針，甚至有家長擔憂來電詢問「可不可以不要打針？或是延後到疫情緩和時再接種？」

李敏駿說，依政府規定，嬰幼兒從出生到小學入學前，針對各種疾病的預防接種疫苗近20劑，都是建議要按照時程接種，想拖到小學入學前最後關頭集中施打並不好，因為如此一來，像麻疹、水痘、或是日本腦炎等流行傳播的疾病，孩子就無法有適當的疫苗保護。

李敏駿提醒，疫情不知何時才會趨緩，為了全面性的保護孩子，該打的預防針不能不打，如果到大醫院施打會有疑慮，建議可就近到衛生所打預防針。

疫情爆發也影響腎功能異常的孩子就診。李敏駿說，5歲女童先天膀胱輸尿管結構異常，尿液逆流造成腎臟結痂，致腎功能有缺損，因為發現得慢，手術後腎功能只有正常人一半，為避免年紀輕輕就要洗腎，必須每半年定期追踪，確認腎功能狀況以調整藥物，並確保藥物控制維持殘存的腎功能不要惡化太快。

不過女童家長卻因疫情希望延後回診，讓李敏駿十分著急。他說，腎病兒童錯過應回診時間，影響很大，除了本來的藥都吃完了，醫師的處方藥不是外面藥局隨便就買到，且未經檢查，無從了解腎功能進展的情形，沒辦法調整處方，由於這類應回診而未回診的病童不少，建議家長戴口罩、勤洗手、不任意用手觸碰臉部眼、口、鼻之外防疫，還是要記得帶孩子依時間回診。

新冠肺炎疫情持續延燒，為避免感染風險，台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿發現，依照常規打預防針的孩童減少三分之一，甚至必須追踪病情的腎臟病童也有不少人未回診。圖／台中慈濟醫院提供
新冠肺炎疫情持續延燒，為避免感染風險，台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿發現，依照常規打預防針的孩童減少三分之一，甚至必須追踪病情的腎臟病童也有不少人未回診。圖／台中慈濟醫院提供

疫情 腎功能 疫苗

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