搶肥料？蔡其昌問農委會主委 和搶衛生紙恐慌心理一樣

台中海線地區最近有許多農民說買不到肥料，立法院副院長蔡其昌今天打電話詢問農委會主委陳吉仲，陳吉仲說國內肥料充足，最近農民搶買肥料和前一陣子的搶買衛生紙，一樣是恐慌心理，蔡其昌請農民不要擔心肥料問題，且他已爭取疫情農民紓困，農委會本月中旬和下月，將宣布肥料降價方案。

蔡其昌服務處今天也向農委會查詢確認，農委會主委在立院質詢中答應，4月和5月都有肥料降價，正式方案會盡速公告，蔡其昌呼籲農民不要囤積肥料，國內供應充足，目前只是來不及補貨。

台中市農會總幹事林育葦表示，農民抱怨買不到肥料是預期恐慌心理，農會倉庫肥料被搶買一光，農民看到倉庫情形再告訴其他人，大家擔心外傳原物料供應問題，肥料可能斷貨，市農會已向農委會反應此問題，讓農會倉庫有肥料，農民看到就放心。

林育葦說，台肥今年生產肥料生產線全線動工，今年至今，和去年同期比較，台中市買台肥肥料就增加3000公噸，由農委會分配各地肥料配給量，台中市農會已向農委會爭取肥料量。