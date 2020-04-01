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921地震後拆除重建 豐原高中愛校樓今啟用
台中市豐原高中愛校樓1972年興建，921地震後，因大樓耐震係數不足拆除，學校積極向中央爭取重建經費，2018年動工重建，去年10月7日完工，今日正式啟用。
台中市副市長令狐榮達表示，豐原高中1968年成立，歷史悠久、人才濟濟，該校除設立美術班、英語實驗班、數理實驗班、應用科學班等特色班級，近年更致力推動國際教育，開設第二外語如日語、西班牙語及德語等，學風優良。
豐原高中校長羅瑞宏說，豐原高中愛校樓1972年興建，921地震後，經檢測發現大樓耐震係數不足，便於2014年拆除，學校積極向中央爭取重建經費，工程去年10月7日完工，今年1月中旬取得使用執照，2月初驗收合格，今日正式啟用。
令狐榮達說，教育部國民及學前教育署編列4110萬元預算，補助豐原高中辦理愛校樓新建工程，中市府教育局也編列600多萬，補助學校建置軟硬體，讓學校發揮更多的教學創意。
台中市府教育局表示，豐原高中目前全校42班普通班、3班美術班，共45班，約1600人，學校教室因學生人數漸增而不敷使用，重建後的愛校樓有9間普通教室、3間廁所，以及完整無障礙設施，啟用後可望改善校園空間不足的情形，提供全校師生安全、良好的學習環境。
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